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T1／聯盟公告選秀58人名單 緊急宣布延辦至8月9日

▲T1聯盟選秀大會。（圖／聯盟提供）
▲T1聯盟選秀大會。（圖／聯盟提供）

運動中心/綜合報導

2021-07-24 20:00:15

T1聯盟今日公布2021賽季新人選秀名單，總共102人報名、經審查後共58位球員符合選秀資格。另外由於疫情降至二級且本次選秀會報名踴躍，聯盟將舉辦測試賽讓球員展現實力，而新人選秀會也將延期至8/9(一)舉辦。

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T1聯盟於昨日報名截止後(7/23)召開緊急會議，由於本次報名參加選秀會的球員踴躍，且疫情將降至二級，除原訂的體能測試會之外，聯盟也決定將在符合防疫的原則下加辦測試賽，除了讓各球團能夠更熟悉這些參與選秀的球員之外，也考量到聯盟賽務小組在審核的過程中，發現有部分選手符合自由球員或第三類規範球員的身份，卻因為過去缺乏比賽展現機會所以大家較為陌生，因此希望藉由本次測試活動讓更多熱愛籃球的球員能力能被看見，也讓各球團能在選秀中挑選到合適的球員加盟。

另由於選秀報名人數遠超於預期，原訂於7/26(一)舉辦的體測會，其預定場地已不敷使用，需要另行擇定日期及場地，體能測試會及測試賽相關日期地點將於下周通知所有受邀球員。而原訂於本周7/28(三)舉辦的選秀會也將順延至8/9(一)，讓體測會、測試賽、及選秀會等活動能更完善地呈現給所有欲挑戰職業籃球的球員。

在新人選秀名單方面，本次符合資格的58位球員中，57%為後衛位置，其次為前鋒占38%，而最少的是中鋒，共4%。在符合的學校資格方面，則有來自26所UBA一級及HBL甲組學校的球員，分布平均。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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合理，診所運作也要成本
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2021-07-23-2021-07-26

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應該，需負社會責任
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2021-07-24-2021-07-26

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2021-07-21-2021-07-24
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