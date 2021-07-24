奧運／李智凱鞍馬第1晉級決賽　中華男團僅排第10

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中華隊今日依序出戰鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓、地板共6個項目，男團要爭取總分前8晉級決賽。
李智凱在鞍馬項目壓軸上陣，拿到難度分6.4分、完成分8.866，合計15.266分，和其他2位選手相同分數，但扣較少分站上榜首，唐嘉鴻擅長的單槓可惜發生失誤，只拿到13.400分，落到第33名，無緣單槓決賽，但兩人都挺進全能決賽。
最終中華隊總分246.263分排到第10名，無緣前8，僅是保留第2，除非有其他隊退賽或被取消資格，否則無望決賽。值得一提的是，今天出賽時中華隊特地帶著畫有游朝偉的上衣出戰，象徵隊友一同奮戰精神相當感人。
個人成績表：
李智凱鞍馬15.266分、吊環13.033分、跳馬14.500分、雙槓14.233分、單槓13.100分、地板14.200分。
唐嘉鴻鞍馬13.000分、吊環13.833分、、跳馬14.400分、雙槓13.966分、單槓13.400分、地板14.333分。
蕭佑然鞍馬12.900分、吊環12.833分、跳馬14.333分、雙槓12.100分、單槓11.800分、地板13.833分。
洪源禧鞍馬10.766分、吊環12.633分、跳馬12.966分、雙槓11.500分、單槓13.000分、地板13.233分。