COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

奧運／李智凱鞍馬第1晉級決賽　中華男團僅排第10

▲2020東京奧運台灣體操代表隊洪源禧、李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然搭檔出戰男團，可惜無緣決賽，僅有李智凱一人晉升鞍馬決賽。（圖／體育署提供）
▲2020東京奧運台灣體操代表隊洪源禧、李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然搭檔出戰男團，可惜無緣決賽，僅有李智凱一人晉升鞍馬決賽。（圖／體育署提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-24 20:58:18｜2021-07-24 22:19:55

2020東京奧運競技體操男子個人資格賽今(24)晚展開，「鞍馬王子」李智凱在招牌鞍馬項目以第1名晉級決賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻可惜強項單槓發生失誤錯失決賽，男團總分246.263，落到第10名無緣晉級決賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
競技體操在東京有明體操競技場舉行，我國睽違56年再以成隊進軍奧運，可惜東奧出發前夕游朝偉練習時受傷，改派小將洪源禧遞補，和李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然搭檔出賽。

中華隊今日依序出戰鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓、地板共6個項目，男團要爭取總分前8晉級決賽。

李智凱在鞍馬項目壓軸上陣，拿到難度分6.4分、完成分8.866，合計15.266分，和其他2位選手相同分數，但扣較少分站上榜首，唐嘉鴻擅長的單槓可惜發生失誤，只拿到13.400分，落到第33名，無緣單槓決賽，但兩人都挺進全能決賽。

最終中華隊總分246.263分排到第10名，無緣前8，僅是保留第2，除非有其他隊退賽或被取消資格，否則無望決賽。值得一提的是，今天出賽時中華隊特地帶著畫有游朝偉的上衣出戰，象徵隊友一同奮戰精神相當感人。

個人成績表：

李智凱鞍馬15.266分、吊環13.033分、跳馬14.500分、雙槓14.233分、單槓13.100分、地板14.200分。

唐嘉鴻鞍馬13.000分、吊環13.833分、、跳馬14.400分、雙槓13.966分、單槓13.400分、地板14.333分。

蕭佑然鞍馬12.900分、吊環12.833分、跳馬14.333分、雙槓12.100分、單槓11.800分、地板13.833分。

洪源禧鞍馬10.766分、吊環12.633分、跳馬12.966分、雙槓11.500分、單槓13.000分、地板13.233分。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.79%84.21%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.62%65.38%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
25%75%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
80.77%19.23%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
75%25%
2021-07-24-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
77.46%22.54%
2021-07-21-2021-07-24
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀