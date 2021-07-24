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台中楊勇緯奪奧運柔道銀牌 盧市長大讚「台中之光！」

▲台中柔道強將楊勇緯為我國奪得東奧首面銀牌，市長盧秀燕親往楊家致賀。（圖／市府提供）
▲台中柔道強將楊勇緯為我國奪得東奧首面銀牌，市長盧秀燕親往楊家致賀。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-24 21:30:35

東京奧運首日傳來捷報，代表我國出賽的台中柔道好手楊勇緯過關斬將，勇奪銀牌，也是代表團首面獎牌。另首度參賽的林真豪，也奪下女子48公斤級第7名，雙雙為國爭光。台中市長盧秀燕以2位台中籍選手為榮，今（24）晚親往楊勇緯、林真豪家道賀，盛讚是「台中之光！」

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盧市長今晚親至2位選手家中致贈花束及禮盒，立法委員楊瓊瓔、市議員陳本添也到場祝賀。盧市長表示，楊勇緯、林真豪不但是台中之光，也是台灣之光，感謝他們父母的支持及教練的培養，市府將繼續支持體育及所有選手，盼各選手們以他們為模範，更加努力。

盧市長笑說，今天收看賽事時，非常緊張，很高興看到兩位選手都獲得了佳績，非常恭喜，因此專程到兩位選手家中祝賀。楊勇緯媽媽表示，她本身也是柔道專長出身，以前也會教導孩子柔道相關基礎概念，今天她在觀看賽事時緊張到流下眼淚，很開心看到孩子獲得好成績。

「哥哥，我以你為榮！」楊勇緯弟弟表示，看到哥哥一路過關斬將，打敗強敵勇奪銀牌，內心既感動又興奮，恭喜哥哥！林真豪媽媽則表示，今天看比賽看到血壓飆升，真比選手還緊張，很開心看到孩子獲得好成績，也感謝盧市長的祝福。

運動局長李昱叡表示，今日楊勇緯面對各國強敵的進攻毫不畏懼，一路過關斬將，成功晉級到金牌戰，最後拿下60公斤級銀牌，寫下我國柔道歷史新頁，這是奧運首面獎牌由台中選手獲得，為台中驕傲！

李局長指出，今日柔道48公斤級女將林真豪出賽，首次在奧運出賽的她表現優異，上午在32強及16強賽連闖兩關晉級，直到8強碰到世界排名第一的科索沃好手克拉斯尼琪（Distria Krasniqi）進入敗部，接下來在今日下午4時敗部賽中拚盡全力勇奪柔道48公斤級第7名，也是女子柔道該量級我國最佳成績。

李局長表示，楊勇緯、林真豪除是國家柔道長期重點培植人才，也是台中柔道重點選手，此次我國3位柔道選手中有2名台中柔道好手參加奧運，展現市府積極推動體育運動成果。

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