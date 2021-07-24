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奧運／生涯最艱難的一役　馮俊凱狂騎136公里後告別東奧

▲馮俊凱參加東京奧運更路賽挑戰自我，可惜未能完賽。（圖／美利達提供）
▲馮俊凱參加東京奧運更路賽挑戰自我，可惜未能完賽。（圖／美利達提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-24 21:40:46

眾所矚目的東京奧運男子公路賽，最終共有85位選手順利完賽留下成績、43名選手沒能完成比賽；全力以赴的台灣好手馮俊凱，奧運之旅在第二補給點(136公里處)劃下句點。

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馮俊凱此役和銳克多戰馬，與全球57國、128名頂尖好手同場較勁；其中不乏同屬巴林勝利的5名好手，包含卡魯索(Damiano Caruso)、波斯蒂納(Hermann Pernsteiner)、特拉特尼克(Jan Tratnik)、梅德(Gino Mader)和地主好手新城幸也等成員。

從7/19和中華隊搭乘包機抵達日本後，馮俊凱便積極為這場比賽備戰，中華隊以分段的方式，熟悉了男子公路賽的不同段落，力求為眼前這場艱難的戰役做足準備。

迎接選手生涯的重要時刻，馮俊凱也和國家隊的成員們也起了個大早，5點多便從下榻的飯店驅車，前往武藏野之森公園的起點，進行賽前亮相、檢錄及驗車等工作。

「這場比賽幾乎沒有平路，一直都在不斷的起伏，因為是奧運的等級，強度也不可能緩和下來。我一直提醒自己，在坡上要爭取靠前的位置，但在沒有隊友的情況下，想做到這點還是很困難，一旦陷入斷層會追得比較辛苦。」

「其實賽前我的體重和訓練品質都來到好的狀態，還滿有信心自己能撐過富士山麓的長爬坡，雖然做足準備，但心情上似乎有點想太多，在沒有參與突圍的情況下，最終沒辦法為自己保存到很多的體力，這點回想起來比較可惜。」

「來過日本這麼多次，這也算是我在這邊經歷過最難的一場比賽。還是要謝謝我在亞錦賽的隊友，這次能出賽，是因為他們的協助，順利在烏茲別克拿到銅牌，才有機會取得這張門票；面對全世界最好的選手，其實真的很不容易。」

開賽日本當地的氣溫來到攝氏33度，要在炎熱潮濕的狀態下，完成234公里，總爬升4,865公尺的五星級賽道實屬不易，補給也成為當中關鍵的一環。

除了前線作戰的阿凱，隨行的隊職員也各就各位，由帶隊教練林昆鴻坐鎮隊車，機械師劉金峯和防護員陳愷謙也分別在補給點待命，扮演凱哥後勤可靠的後盾。

在主集團追趕突圍選手的過程中，賽事的強度一路升高，緊咬主集團的馮俊凱，在進入富士山麓路段才退出主集團的陣型當中，持續奮戰不懈的他，最終在第二補給點(136公里處)結束生涯二次奧運的旅程。

「這條路線就是一直不斷的上、下坡，在隊車裡我們的時速已經上看80公里了，還會被落後的選手追擊，路線的難度和競賽的強度都很高，甚至在台灣很難找到可以模擬的路線。」

「因為我們在人數上不比歐美，在共享隊車的情況下，也需要更好的溝通和信任，才有機會創造雙贏。此外，就算是亞洲的自行車強國，我感覺和歐美的能力差距還是有一定的落差，這是我們要更加努力的地方。」教練林昆鴻於賽後受訪時分享道。

馮俊凱將於7/26返抵國門，接受隔離檢疫後，再回歸車隊的行程安排。

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