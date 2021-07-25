中國祭出雙減政策　禁止學科類培訓機構上市融資

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意見稱，這是為深入貫徹黨的19大和19屆五中全會精神，切實提升學校育人水平，持續規範校外培訓（包括線上培訓和線下培訓），有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔（簡稱雙減）。
其中，「雙減」政策最受注目的就是「堅持從嚴治理，全面規範校外培訓行為」。
「意見」規定，不再審批新的義務教育端學科類校外培訓機構；現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構；學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假組織學科類培訓。
另外，線上培訓機構不得提供和傳播「拍照搜題」；嚴禁聘請境外外籍人員開展培訓；對現有學科類培訓機構重新審核登記，逐步大大壓減；不得開展學齡前兒童線上培訓，不再審批新的面向學齡前兒童的校外培訓機構及普通高中學生的學科類校外培訓機構。
「意見」並確定北京市、上海市、瀋陽市、廣州市、成都市、鄭州市、長治市、威海市、南通市為全國試點，其他省份至少選擇一個地級市開展試點，實施「堅決壓減學科類校外培訓」、「合理利用校內外資源」以及「強化培訓收費監管」。
中國教育部官網隨後發布有關負責人針對「雙減」政策的答記者問文字稿。
負責人稱，現在義務教育最突出的問題之一還是中小學生負擔太重，短視化、功利性問題沒有根本解決。一方面是學生作業負擔仍然較重，作業管理不夠完善；另一方面是校外培訓仍然過熱，超前超標培訓問題尚未根本解決，一些校外培訓專案收費居高，資本過度湧入存在較大風險隱患，培訓機構「退費難」、「捲錢跑路」等違法違規行為時有發生。
負責人稱，這些問題導致學生作業和校外培訓負擔過重，家長經濟和精力負擔過重，嚴重對沖了教育改革發展成果，社會反應強烈。
今天正式發布的「雙減」政策全文，昨天提前外洩後，中國校外培訓機構股票在香港、美國股市集體暴跌，多家股價一夕腰斬。
陸媒經濟觀察網引述一名校外培訓機構人士稱，這將意味著學科類培訓機構不能做強做大，不能上市，或變通上市利用資金。（編輯：楊昇儒）1100724