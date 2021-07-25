奧運／世界第一女雙驚爆十字韌帶受傷　爭金前景恐不樂觀

日本頭號女雙、現今世界第一組合福島由紀/廣田彩花，被東道主視為本屆羽球爭金的希望之一。然而現在這一切，將因為廣田的膝傷而投下變數。他們在小組賽第一戰順利過關，然而挑戰現在才真正開始。

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在里約奧運之後，日本女雙在朴柱奉教練的帶領之下，建立起了集團優勢，在2017-19年看起來，她們在各大比賽的統治力確實極強。然而隨著里約金牌女雙松友美佐紀/高橋禮華的拆夥，以及泰國、韓國等對手的崛起，她們的優勢已經不再那麼明顯。

而在本屆奧運的第一場比賽，日本球迷最不希望看到的畫面出現了——廣田的右膝裝著一個顯眼的護具，任何人看到都會知道她受了重傷，更不要說是和他們對陣的對手了。

英國組合Chloe Birch/Lauren Smith在首場小組賽明顯的試圖對廣田這一點施壓，她們觀察到對手熟悉的網前進攻似乎減少了，風格做出了一些改變，但靠著對於比賽的控制能力，仍然維持著一定的水平。

Birch賽後直言廣田失去了過去的移動能力，但日本女雙利用戰術保護了這一點，而或許是因為太過針對導致失去自己本身的優勢和球風，英國組合最終以13:21、14:21輸掉了這場比賽。

而廣田接受日媒《

》採訪時，則坦言自己右膝前十字韌帶在今年6月的日本國家隊訓練營受了傷，「那個時候，我以為自己可能無法回到這個舞台了，但我一直沒有放棄，繼續進行復健訓練，相信自己肯定能回來。在醫院的醫生、團隊工作人員和隊友的支持下，終於康復回到球場了。目前大概已經恢復了70-80%，我將和福島前輩一起繼續挑戰(這屆奧運)。」

另外，廣田也表示因為傷病，他反而在第一場比賽沒有感受到壓力，就是投入去享受比賽，而今天能贏也給了她信心，明天的比賽將會再次準備好自己的心態和身體。

目前並不知道廣田十字韌帶到底傷得多嚴重，但參考過去病例，撕裂稍微嚴重一些都要花整個賽季來休養，而就算是輕微的最快也至少需要4-6周的時間。而就算她是6月受傷，至今也才休息一個月左右，恐怕目前仍是帶傷上陣。

東京奧運羽球項目首個比賽日，不少球員已經感受到在武藏野綜合體育館的巨大空間，以及賽會相對慢的球速所帶來的影響。女雙第一天的賽事也有不少種子隊伍陷入苦戰、甚至爆出冷門。

而福廣組合遭遇到傷病，將讓本來就戰局詭譎、存在組合相剋的羽球女雙，爭金格局變得更加難測和開放。