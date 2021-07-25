防堵疫情　中國提供緬甸克欽邦叛軍一萬劑疫苗

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自從軍方於2月初發動政變奪權以來，緬甸境內一直陷入混亂狀態，儘管疫情自7月起快速升溫，但醫護人員參加公民不服從運動，許多醫院嚴重人手不足。
在緬甸北部展開數十年叛亂活動的克欽獨立軍（Kachin Independence Army, KIA）發言人告訴法新社，KIA已收到雲南當局提供的一萬劑疫苗。
發言人表示，「KIA要求中國伸援，中國提供疫苗幫助我們」，但他未具體交代中方提供那個廠牌疫苗或首批疫苗何時運抵。
發言入又說，部分疫苗已支付價款，其他疫苗則屬捐贈，但未提供細目。
緬甸境內最近確診病例激增，讓邊界對面的中國當局深感不安。
本月稍早前，北京當局通報全國各地新增57起確診病例，是自今年1月底以來單日最高紀錄，其中包括毗鄰緬甸的雲南省瑞麗市（Ruili）15例。雲南省衛生當局指出，其中12名染疫者是緬甸人。
捐贈給緬甸的73萬6000劑國藥集團（Sinopharm）疫苗，也於22日運抵仰光，緬甸官員表示，與中國接壤邊界地區居民將會優先接種。
北京對緬甸擁有龐大影響力，迄今仍拒絕把緬甸軍方奪權行動定位為政變。
觀察家表示，北京也與沿其綿長邊界附近的少數族裔民兵組織，維持結盟關係。（譯者：劉學源）1100725