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防堵疫情　中國提供緬甸克欽邦叛軍一萬劑疫苗

▲緬甸克欽叛軍發言人表示，中國已提供1萬劑新冠疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸克欽叛軍發言人表示，中國已提供1萬劑新冠疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-25 10:16:58

（中央社曼谷24日綜合外電報導）叛軍發言人表示，中國已提供一萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給盤據在其南部邊界附近的緬甸北部克欽邦反叛軍。

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北京當局正尋求遏阻緬甸境內新型冠狀病毒疫情越界蔓延擴散至境內。

自從軍方於2月初發動政變奪權以來，緬甸境內一直陷入混亂狀態，儘管疫情自7月起快速升溫，但醫護人員參加公民不服從運動，許多醫院嚴重人手不足。

在緬甸北部展開數十年叛亂活動的克欽獨立軍（Kachin Independence Army, KIA）發言人告訴法新社，KIA已收到雲南當局提供的一萬劑疫苗。

發言人表示，「KIA要求中國伸援，中國提供疫苗幫助我們」，但他未具體交代中方提供那個廠牌疫苗或首批疫苗何時運抵。

發言入又說，部分疫苗已支付價款，其他疫苗則屬捐贈，但未提供細目。

緬甸境內最近確診病例激增，讓邊界對面的中國當局深感不安。

本月稍早前，北京當局通報全國各地新增57起確診病例，是自今年1月底以來單日最高紀錄，其中包括毗鄰緬甸的雲南省瑞麗市（Ruili）15例。雲南省衛生當局指出，其中12名染疫者是緬甸人。

捐贈給緬甸的73萬6000劑國藥集團（Sinopharm）疫苗，也於22日運抵仰光，緬甸官員表示，與中國接壤邊界地區居民將會優先接種。

北京對緬甸擁有龐大影響力，迄今仍拒絕把緬甸軍方奪權行動定位為政變。

觀察家表示，北京也與沿其綿長邊界附近的少數族裔民兵組織，維持結盟關係。（譯者：劉學源）1100725

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