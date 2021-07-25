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烟花遠離台灣！今各地高溫34以上　苗栗以南須注意大雨

▲中央氣象局今（25）日指出，今日各地天氣炎熱，各地高溫約34以上。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局今（25）日指出，今日各地天氣炎熱，各地高溫約34以上。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-25 08:56:27

根據中央氣象局今（25）日預報，中颱「烟花」已逐漸遠台灣周邊海域，今日各地天氣炎熱，各地高溫約34以上，其中大台北、宜蘭及金門更可能出現36度以上高溫；另外，受西南風影響，苗栗以南地區須注意局部陣雨，同時也針對嘉義以南5縣市發布大雨特報。

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氣象局指出，今（25）日受西南風影響，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象局宣布，受西南風影響，中南部地區易有短延時強降雨，因此今晨5時25分針對嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東市發布大雨特報，上述地區地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意。

氣象局預測，今日天氣炎熱，各地高溫約34至36度，其中大台北盆地、宜蘭及金門有局部36度以上高溫發生，東南部有焚風發生的機率，花蓮縱谷及台東地區有局部38度以上高溫發生。

颱風動向方面，氣象局表示，第6號颱風「烟花」，今晨2時中心位於台北北北東方470公里之海面上，向西北西移動，朝浙江沿海一帶前進。

氣象局分析，雖然第6號颱風遠離台灣，但北部、東半部、恆春半島及湖湖、金門、馬祖沿海仍有長浪發生的機率，浪高約2至4米，新竹以北、基隆北海岸、台東及恆春半島沿海及空曠地區易有9至10級強陣風，苗栗至嘉義沿海空曠地區、大台北地區及澎湖、金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

另外，氣象局稱，第8號颱風「尼伯特」，今晨2時中心位置距離台北東方2930公里海面上，向北北東移動朝日本東方海面前進，對台灣沒有直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊，25日受西南風影響，各地擴散條件佳，且苗栗以南降雨機率高，空氣品質良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

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