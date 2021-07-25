不允許疫苗放到過期！陳時中：會每天問地方施打狀況

針對日前地方傳出有疫苗放到快過期，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）回應，經中央再三與地方確認，他們都再三保證，能在效期內把疫苗打完；中央會天天問地方疫苗施打狀況，「問到他打完為止」，如果地方執行有困難，中央就會啟動回收備案。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-25 15:13:37
「剩餘疫苗已經打得不夠了，還放到過期，這是不被允許的。」陳時中指出，經過昨日有新聞後，中央再三與地方確認，他們都確認這些疫苗都有在施打計畫，也會積極催促施打計畫對象，地方也再三保證，一定會在效期把這些疫苗用在原有計畫之中；在地方確認打得完疫苗情況下，就不需要啟動備用計畫，但中央還是會與地方維持密切聯繫。
至於所謂備用計畫為何，陳時中說，「備案就是我們一直問」，只要地方表達疫苗打不完，中央就會立即啟動把它回收，那如果大家可以打得完，中央不會無緣無故把它收回；不過，中央還是會有些擔憂，「我們會每天問，問到他打完為止」，那如果地方執行有困難，中央就會來回收，反正就是中央地方合作，不要讓疫苗過期。
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