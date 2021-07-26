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明起開放第四輪疫苗預約　指揮中心：預計30日起開打

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（26）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（26）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-26 14:12:07｜2021-07-26 14:40:15

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第四輪預計自7月30日起開打。自7月27日上午10時起，1983年12月31日(含)以前出生的民眾、宜蘭縣/基隆市因受颱風影響取消預約者、以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者共約144萬人，將陸續收到預約簡訊，預約接種期程至7月29日中午12時截止；本輪可接種疫苗為AstraZeneca COVID-19疫苗，施打期間預計自7月30日至8月6日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾準時前往接種。

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指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」開放意願登記時，先進行意願登記，後續才會收到預約簡訊通知。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

▲指揮中心公告疫苗預約平台可預約接種對象。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公告疫苗預約平台可預約接種對象。（圖／指揮中心提供）
▲我國本土疫情底裡分布狀況。（圖／NOWnews製表）
▲我國本土疫情地理分布狀況。（圖／NOWnews製表）
▲我國疫情最新確診狀況。（圖／NOWnews製表）
▲我國疫情最新確診狀況。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢

紙本券
數位券
100%0%
2021-07-26-2021-07-29

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.68%85.32%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
37.04%62.96%
2021-07-23-2021-07-26
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