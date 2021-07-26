明起開放第四輪疫苗預約 指揮中心：預計30日起開打
中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第四輪預計自7月30日起開打。自7月27日上午10時起，1983年12月31日(含)以前出生的民眾、宜蘭縣/基隆市因受颱風影響取消預約者、以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者共約144萬人，將陸續收到預約簡訊，預約接種期程至7月29日中午12時截止；本輪可接種疫苗為AstraZeneca COVID-19疫苗，施打期間預計自7月30日至8月6日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾準時前往接種。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-26 14:12:07｜2021-07-26 14:40:15
指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」開放意願登記時，先進行意願登記，後續才會收到預約簡訊通知。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。
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