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27日全台降級解封　柯文哲：既期待又怕受傷害

▲台北市長柯文哲24日表示，針對全台降級解封，很多人應該都是「既期待又怕受傷害」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲24日表示，針對全台降級解封，很多人應該都是「既期待又怕受傷害」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-25 10:00:59

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，行政院上週五（23）宣布27日起全台降至二級警戒。不過北部地區仍舊有確診案例，台北市長柯文哲更直言北市有隱藏的社區感染尚未清楚，因此對於台北市相關行業的管制並未直接降至二級。柯文哲24日晚間也在臉書PO文，表示大家對於降級一事「既期待又怕受傷害」，應該要按部就班穩扎穩打。

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柯文哲說，這個月初，台北市寧夏夜市率先微解封，也曾引發正反兩派爭論。但這22天以來，我們用心做好防疫規範，要求夜市做到實聯制、勤消毒、人數降載、攤商嚴格健康管理…，逐步讓夜市恢復營業，試著在防疫與經濟間取得平衡點。

柯文哲直言，下周將會是台灣防疫的新階段，當人流、活動陸續恢復，要阻斷病毒的傳播更加辛苦，我要請市民朋友繼續保持警覺、落實防疫規範與做好自我管理、我們好不容易控制住疫情，一定要按部就班、穩紮穩打。

柯文哲強調，目前雙北的餐廳仍然不開放內用，只能外送或外帶，也要避免家庭、親友大規模群聚。忍耐是為了更好的未來，讓我們一起期待疫苗覆蓋率普及那一天，台灣總會擺脫疫情，恢復原有的生命力。

▲7月24日全台確診分佈圖，新北市新增9例為最多。（圖/NOWnews製圖）
▲7月24日全台確診分佈圖，新北市新增9例為最多。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

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