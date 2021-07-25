27日全台降級解封　柯文哲：既期待又怕受傷害

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，行政院上週五（23）宣布27日起全台降至二級警戒。不過北部地區仍舊有確診案例，台北市長柯文哲更直言北市有隱藏的社區感染尚未清楚，因此對於台北市相關行業的管制並未直接降至二級。柯文哲24日晚間也在臉書PO文，表示大家對於降級一事「既期待又怕受傷害」，應該要按部就班穩扎穩打。





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柯文哲說，這個月初，台北市寧夏夜市率先微解封，也曾引發正反兩派爭論。但這22天以來，我們用心做好防疫規範，要求夜市做到實聯制、勤消毒、人數降載、攤商嚴格健康管理…，逐步讓夜市恢復營業，試著在防疫與經濟間取得平衡點。





柯文哲直言，下周將會是台灣防疫的新階段，當人流、活動陸續恢復，要阻斷病毒的傳播更加辛苦，我要請市民朋友繼續保持警覺、落實防疫規範與做好自我管理、我們好不容易控制住疫情，一定要按部就班、穩紮穩打。





柯文哲強調，目前雙北的餐廳仍然不開放內用，只能外送或外帶，也要避免家庭、親友大規模群聚。忍耐是為了更好的未來，讓我們一起期待疫苗覆蓋率普及那一天，台灣總會擺脫疫情，恢復原有的生命力。



