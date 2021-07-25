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烟花逼近中國浙江　多地淹水、上海緊急取消所有航班

▲第6號颱風「烟花」逼近中國浙江省，在沿海地區掀起大浪。（圖／翻攝自浙江日報微博）
▲第6號颱風「烟花」逼近中國浙江省，在沿海地區掀起大浪。（圖／翻攝自浙江日報微博）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-25 10:03:21

今年第6號颱風「烟花」昨（24）日逐漸遠離台灣後，以時速約15公里左右的速度，逐漸靠近中國浙江省中北部一代，預計今（25）日下午至晚間於浙江省舟山市至玉環市地區沿海登陸。近日河南省鄭州市遭遇暴雨導致嚴重洪災，中國當局謹慎應對颱風到來，發布颱風橙色預警江蘇省及南京市啟動防風Ⅲ級應急響應。

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綜合中國媒體報導，烟花帶來的降雨已經導致浙江省寧波市多地出現河水、海水倒灌，低窪地區積水導致民眾受困的情形。為了避免類似河南省鄭州市的災情發生，上海市昨日動員2萬人清除排水道污泥，上海浦東機場、虹橋機場與浙江多座機場也取消今日的所有航班；上海市防汛指揮部消息，至昨日晚間9點轉移安置的人數已經達到14.3萬人。

▲（圖／翻攝自）
▲中國中央氣象台對各地強降雨預報。（圖／翻攝自中國中央氣象台）
中國水利部今日發布消息，烟花上午6時位於浙江省舟山市東偏南方約125公里的近海海面上，颱風中心最大風力為13級最低氣壓為965百帕，七級風圈半徑為200至300公里，十級風圈半徑為80至100公里，十二級風圈半徑為40公公里。上海今日維持颱風橙色預警、暴雨黃色預警，估計今日將出現12級以上大風，50毫米以上短時強降水。

▲（圖／翻攝自微博）
▲烟花逼近中國浙江省。（圖／翻攝自微博）
預計未來3天，江南東北部、江淮大部及海南西部南部等地將有大到暴雨，其中浙江大部、上海、江蘇南部、海南南部等地部分地區將有大暴雨到特大暴雨。受其影響，太湖及周邊河網地區，浙江錢塘江、曹娥江、椒江，安徽青弋江水陽江、巢湖和滁河，江蘇秦淮河及裡下河地區等主要江河將發生超警洪水，暴雨區內部分河流可能發生較大洪水。

▲（圖／翻攝自）
▲中國官媒預估烟花的路徑以及相關資訊。（圖／翻攝自中國官媒）
 

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