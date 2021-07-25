反對健康碼、強制接種疫苗　歐洲多國數十萬人群聚抗議

我是廣告 請繼續往下閱讀
大雪梨地區過去4週一直維持嚴格的封鎖，居民只能在必要時離開住所，長期封城引發民怨，雪梨和墨爾本都有民眾高舉布條抗議自由受到嚴重影響，估計有1.5萬人參與示威遊行，布里斯本（Birsbane）也有約7500人聚集在市內植物園抗議。澳洲各地的警方派出大量警力與騎警、防暴小組維持秩序，至少逮捕了數十名抗議者。
新南威爾斯州州長貝瑞吉克連（Gladys Berejiklian）表示對示威抱持反對態度，強調在防疫限制下群聚為非法行為，示威者的自私可能危害大眾的健康安全。新南威爾斯州衛生部長哈札德（Brad Hazzard）也表示，民主國家當然會保障人民抗議的權利，但新南威爾斯州的病例不斷上升，現時組織抗議活動，實在是「非常愚蠢」。
法國總統馬克宏（Emmanuel Marcon）日前宣佈推行健康碼，未接種疫苗者的日常行動將會受到大幅度的限制，包括不得進入公共場所或在餐廳內用。強硬的政策引起民眾不滿，週六至少有16萬人走上街頭抗議，當地警察出動水炮車和催淚瓦斯驅散示威者，內政部長達馬寧（Gerald Darmanin）強烈譴責暴力襲警行為，並表示已有9人被捕。
義大利也有大批示威者聚集在羅馬市區，抗議政府推行健康碼，抗議活動逐漸擴大至全國，從北部的杜林（Turin）至南部的拿坡里（Napoli）都有抗議人潮；《法新社》報導提到希臘雅典也有約5000人群聚示威，反對政府強制接種疫苗政策。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。