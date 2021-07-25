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反對健康碼、強制接種疫苗　歐洲多國數十萬人群聚抗議

▲法國有超過10萬人上街抗議政府的防疫政策，直批總統馬克宏是「暴君」。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國有超過10萬人上街抗議政府的防疫政策，直批總統馬克宏是「暴君」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-25 12:04:59｜2021-07-25 13:13:36

新冠肺炎（COVID-19）疫情受到Delta變異株的影響，疫苗接種率較高的國家仍對完全開放抱持謹慎的態度。但迫於疫情嚴重影響經濟，為了加快解封，歐洲幾個國家日前決定強力要求民眾接種疫苗、推行健康碼等政策，沒想到引起許多民眾不滿，歐洲多國週六（24）出現數十萬人的抗議浪潮，連南半球的澳洲也有大量民眾上街示威。

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綜合外媒報導，在澳洲、法國、義大利、希臘，數十萬人走上街頭抗議政府防疫政策、與警方爆發激烈衝突。澳洲昨（24）日全境新增173例確診，其中有87例集中於新南威爾斯州，54例為不明感染源，過去一週累計通報新增540例。

大雪梨地區過去4週一直維持嚴格的封鎖，居民只能在必要時離開住所，長期封城引發民怨，雪梨和墨爾本都有民眾高舉布條抗議自由受到嚴重影響，估計有1.5萬人參與示威遊行，布里斯本（Birsbane）也有約7500人聚集在市內植物園抗議。澳洲各地的警方派出大量警力與騎警、防暴小組維持秩序，至少逮捕了數十名抗議者。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲雪梨街頭出現大量民眾抗議政府嚴格封城。（圖／翻攝自Twitter）
新南威爾斯州州長貝瑞吉克連（Gladys Berejiklian）表示對示威抱持反對態度，強調在防疫限制下群聚為非法行為，示威者的自私可能危害大眾的健康安全。新南威爾斯州衛生部長哈札德（Brad Hazzard）也表示，民主國家當然會保障人民抗議的權利，但新南威爾斯州的病例不斷上升，現時組織抗議活動，實在是「非常愚蠢」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Marcon）日前宣佈推行健康碼，未接種疫苗者的日常行動將會受到大幅度的限制，包括不得進入公共場所或在餐廳內用。強硬的政策引起民眾不滿，週六至少有16萬人走上街頭抗議，當地警察出動水炮車和催淚瓦斯驅散示威者，內政部長達馬寧（Gerald Darmanin）強烈譴責暴力襲警行為，並表示已有9人被捕。

義大利也有大批示威者聚集在羅馬市區，抗議政府推行健康碼，抗議活動逐漸擴大至全國，從北部的杜林（Turin）至南部的拿坡里（Napoli）都有抗議人潮；《法新社》報導提到希臘雅典也有約5000人群聚示威，反對政府強制接種疫苗政策。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利民眾在街頭揮舞國旗、燃燒信號彈抗議政府強硬推行「健康碼」。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲希臘示威者在街頭燃燒信號彈，雅典警方出動防暴警察維持秩序。（圖／美聯社／達志影像）
 

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
35.9%64.1%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

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20%80%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

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不必然，欣賞才華作品就好
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2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

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