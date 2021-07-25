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名家論壇》鬼才阿水／從鄭州水災來看台灣善心捐款

▲中國河南省鄭州市遭逢大雨，被官煤譽為「五千年一遇」的降雨，不只造成嚴重災損，全城也幾乎陷入停擺。（圖／翻攝自微博）
▲中國河南省鄭州市遭逢大雨，被官煤譽為「五千年一遇」的降雨，不只造成嚴重災損，全城也幾乎陷入停擺。（圖／翻攝自微博）

文/鬼才阿水

2021-07-25 12:13:11｜2021-07-25 12:16:07

中國河南省鄭州市遭逢大雨，被官煤譽為「五千年一遇」的降雨，不只造成嚴重災損，全城也幾乎陷入停擺，雖然在中國官煤對外發布的訊息指出，這次大雨並未造成嚴重傷亡，但演藝圈眾明星仍慷慨解囊，在中國民眾陷入水深火熱之中之時，捐款賑災，其中包含張庭林瑞陽夫婦、趙又廷、五月天、羅志祥、楊丞琳等人。

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全球氣候異常，世界各國都陸續出現極端天氣，而中國河南省鄭州市的連日暴雨，更是釀成嚴重災害，從現場揭露的圖片與影片來看，人民已被洪水淹至胸口，一行人搭乘公車的過程，更是全部泡於水中，根據現場民眾的消息，死亡人數遠遠超過官方所公佈的25人。

官僚體系為了不被究責，只能不斷隱瞞。

上下交相賊的結果，就是鄭州人民都還未脫困，官媒已經開始消毒說影響不嚴重，甚至還出現指稱台美兩國發動氣象戰，操控天氣造成嚴重傷害，或是大雨過後城市會更為乾淨等可怕言論，而這些訊息，正好掩蓋掉孤苦無依的平民老百姓的求救訊息。

即使中央表示並無大礙，但其他人並不傻，有眼睛的人都看出這次的影響非比尋常，自然願意慷慨解囊，中國大批藝人迅速響應「馳援河南洪災」的活動，而台灣藝人也有許多共同響應。

捐與不捐對我們都是一種選擇。

我選擇不捐的理由很簡單，過往我們曾多次表達善意，在重大災害捐款，但最後不只善款無法真正地落在需要的人民上面，成為貪官污吏的貪汙來源，中共依舊選擇在國際外交上處處阻撓台灣，更重要的是，我並沒有依靠中國賺進任何的一分一毫，更別說我爺爺從廣東來台成為國民黨的將軍後，家鄉的親屬被鬥爭清算送進勞改，於公於私於情於理，我都沒有捐款的理由。

但我會因別人捐款而苛責嗎？

那倒也不會，說穿了那是他們自己的錢本來就有絕對的支配權，況且台灣籍捐款的這些藝人，本來演藝工作中國就是對他們而言廣大且重要的市場，在那邊賺這麼多錢，在中國有需要時慷慨解囊這無可厚非，就像台灣有需要時我也會義不容辭一樣。

況且中國特別有一種「攀比」心態，就像羅志祥在微博轉發河南祈福的貼文，下面就一堆留言來指責他為何不捐款，而他隔天公布捐款證明後，下方的留言才迅速翻正，又或是中國藝人程瀟捐出十萬人民幣，反而還被酸民出征質疑他背的包包都不只這個錢。

正如我過去的文章曾寫，捐款都是一種善心的展現，絕對都是好事，但要捐給誰為何而捐背後都有其特殊意義，只要當事人自己想清楚就好，旁人根本不用多管閒事。

●鬼才阿水／網紅作家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

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