COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

奧運／難說再見！盧彥勳揮別20年生涯　國際賽3金1銀3銅

▲得知他要退役，英國名將Andy Murray也給予這位台灣好手祝福，兩人還交換了奧運勳章。（圖／取自盧彥勳臉書）
▲得知他要退役，英國名將Andy Murray也給予這位台灣好手祝福，兩人還交換了奧運勳章。（圖／取自盧彥勳臉書）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-25 13:08:18｜2021-07-25 13:31:04

台灣網球好手盧彥勳今(25)日在東京奧運首輪輸給世界第5的德國好手Alexander Zverev，最終以1:6、3:6落敗，也結束他長達20年的職業生涯。總計他在國際賽場上，共得到3金1銀3銅

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧彥勳從2001年轉進職業開始，就是我國網球男單的代表，生涯曾在2010年溫網闖進到八強，是個人大滿貫最好的成績。另外他也2次在澳網打進到第三輪。

而在國際賽場上，盧彥勳更是無役不與，世大運拿到過1金1銅，亞運拿到2金1銀2銅，奧運更是5次以男單選手身分出賽，並且曾經打進過16強，成績出眾。ATP生涯單打戰績162勝230敗，世界最高排名33；雙打則是63勝94敗，拿到3座冠軍。

此外，在場下盧彥勳也任ATP球員代表，為網球世界做出貢獻。得知他要退役，球王Novak Djokovic和英國名將Andy Murray也都給予這位台灣好手祝福，Murray甚至還交換了奧運勳章，來表達對他的敬意。

如今盧彥勳就要退役，往後在國際賽場上見不到他，台灣球迷或許會有些寂寞。也期許下一位能揚名國際的台灣男子球員能很快出現，接上這位老大哥的棒子。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.13%84.87%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
35.9%64.1%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
82.35%17.65%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
87.5%12.5%
2021-07-24-2021-07-26
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀