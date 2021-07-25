奧運／難說再見！盧彥勳揮別20年生涯　國際賽3金1銀3銅

台灣網球好手盧彥勳今(25)日在東京奧運首輪輸給世界第5的德國好手Alexander Zverev，最終以1:6、3:6落敗，也結束他長達20年的職業生涯。總計他在國際賽場上，共得到

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盧彥勳從2001年轉進職業開始，就是我國網球男單的代表，生涯曾在2010年溫網闖進到八強，是個人大滿貫最好的成績。另外他也2次在澳網打進到第三輪。

而在國際賽場上，盧彥勳更是無役不與，世大運拿到過1金1銅，亞運拿到2金1銀2銅，奧運更是5次以男單選手身分出賽，並且曾經打進過16強，成績出眾。ATP生涯單打戰績

162勝230

此外，在場下盧彥勳也任ATP球員代表，為網球世界做出貢獻。得知他要退役，球王Novak Djokovic和英國名將Andy Murray也都給予這位台灣好手祝福，Murray甚至還交換了奧運勳章，來表達對他的敬意。

如今盧彥勳就要退役，往後在國際賽場上見不到他，台灣球迷或許會有些寂寞。也期許下一位能揚名國際的台灣男子球員能很快出現，接上這位老大哥的棒子。