COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

烟花走了西南氣流來了　陳其邁視察旗山防汛整備

▲高雄市長陳其邁於昨（24）日下午到旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁於昨（24）日下午到旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-25 13:18:28

隨著烟花颱風逐漸遠離臺灣，逐漸轉為西南風吹拂的環境，高雄為迎風面，將恐將迎來為期一週的不穩定天氣，高雄市長陳其邁於昨（24）日下午視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為，請水利局加強各抽水站的操作整備，另抽水站值班人員應確實到勤及SOP操作，確保功能正常。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市水利局表示，鯤洲排水及溪洲排水為旗山區重要河道，集水區包括上洲里、鯤洲里、大山里、中洲里、南洲里及新光里，係為旗山較低窪的社區，昔日當地的居民長年飽受淹水之苦。

立法委員邱議瑩協助向經濟部水利署爭取「流域綜合治理計畫」7800萬元補助，於105年建置溪州抽水站，收集鯤洲排水及溪洲排水地區排水量，站區內設置抽水機最大可達每秒7.5噸、3台撈污機組及壓力排放水路等，以確保堤後排水順利排出，並降低渠道水位，為該區域之防範淹水多一層保障。

▲高雄市長陳其邁於昨（24）日下午到旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁於昨（24）日下午到旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁指出，這次烟花颱風雖然未直接影響高雄，但現在仍在汛期期間，且7月底前仍有西南氣流影響氣候，短延時強降雨恐帶來可觀的降雨，不容小覷，請水利局加強各抽水站的操作整備，另抽水站值班人員應確實到勤及SOP操作，確保功能正常，避免民眾遭受淹水的災情。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.13%84.87%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
35.9%64.1%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
82.35%17.65%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
87.5%12.5%
2021-07-24-2021-07-26
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀