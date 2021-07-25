美副國務卿今訪天津 中外交部長放話：好好給美國上一課
美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今（25）日訪問中國，展開為期2天的行程，預計將拜訪天津，先後與中國外交部副部長謝鋒、國務委員兼外交部長王毅會晤。華盛頓資深官員先前表示，美中在一系列議題上存在歧異，但美方並非試圖建立反中聯盟，雪蔓的訪問行程代表美國願與中國在「公平的環境」下一同競爭；中國外交部長王毅則是放話，要給美國好好上一課。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-25 13:45:20
中國媒體報導，中國外交部官網更新，國務委員兼外長王毅週六（24）在四川成都與巴基斯坦外交部長進行談話，同日應記者詢問，針對美國副國務卿訪中一事，王毅表示，美國總想憑藉自己的實力向別國施壓，自以為高人一等，他要明確的告訴美方，這個世界上從來不存在高人一等的國家，也不應該有高人一等的國家，中國更不會接受任何國家自詡高人一等。
王毅警告，如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼中國有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。
美國媒體報導，華盛頓在早前已經表示，美方不希望兩國關係從競爭轉為衝突，但也不會為了禮貌而避開艱難議題。強調進行坦率且公開的討論有助減少誤會、維護和平穩定。巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系主任朱志群近日向英國《BBC》分析，雪蔓原訂18至25日訪問日本、韓國與蒙古，一直到22日才敲定出訪中國，但並非首都北京而是鄰近的直轄市天津。雪蔓的行程表明，美中雙方都做了一定程度的讓步。