COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美副國務卿今訪天津　中外交部長放話：好好給美國上一課

▲美國副國務卿雪蔓今明兩天將訪問中國，中國外交部長王毅（圖）昨日呼籲美國應該以平等的態度與其他國家相處。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副國務卿雪蔓今明兩天將訪問中國，中國外交部長王毅（圖）昨日呼籲美國應該以平等的態度與其他國家相處。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-25 13:45:20

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今（25）日訪問中國，展開為期2天的行程，預計將拜訪天津，先後與中國外交部副部長謝鋒、國務委員兼外交部長王毅會晤。華盛頓資深官員先前表示，美中在一系列議題上存在歧異，但美方並非試圖建立反中聯盟，雪蔓的訪問行程代表美國願與中國在「公平的環境」下一同競爭；中國外交部長王毅則是放話，要給美國好好上一課。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國媒體報導，中國外交部官網更新，國務委員兼外長王毅週六（24）在四川成都與巴基斯坦外交部長進行談話，同日應記者詢問，針對美國副國務卿訪中一事，王毅表示，美國總想憑藉自己的實力向別國施壓，自以為高人一等，他要明確的告訴美方，這個世界上從來不存在高人一等的國家，也不應該有高人一等的國家，中國更不會接受任何國家自詡高人一等。

王毅警告，如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼中國有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。

▲（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲王毅24日就美國副國務卿訪中一事回應。（圖／翻攝自中國外交部官網）
美國媒體報導，華盛頓在早前已經表示，美方不希望兩國關係從競爭轉為衝突，但也不會為了禮貌而避開艱難議題。強調進行坦率且公開的討論有助減少誤會、維護和平穩定。巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系主任朱志群近日向英國《BBC》分析，雪蔓原訂18至25日訪問日本、韓國與蒙古，一直到22日才敲定出訪中國，但並非首都北京而是鄰近的直轄市天津。雪蔓的行程表明，美中雙方都做了一定程度的讓步。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.13%84.87%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
35.9%64.1%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
82.35%17.65%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
87.5%12.5%
2021-07-24-2021-07-26
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀