楊勇緯爸爸更帥！高顏值撞臉男星　神基因原來是遺傳

楊勇緯昨（24日）在東京奧運奪銀，為台灣奪下史上第一面柔道獎牌。憑藉帥氣外形與奮戰到底的精神，楊勇緯火速圈粉日本網友，以「台灣的選手」關鍵字，一舉登上推特趨勢，不過翻出IG一張楊勇緯父子合照，原來楊勇緯好基因來自爸爸，年輕時的楊爸爸陽剛有型，撞臉男星柯叔元。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-07-25 14:28:50｜2021-07-25 14:57:47
排灣族出身的楊勇緯濃眉大眼，神似日本型男反町隆史，去年他在IG分享幼時和楊爸爸的合照，被網友發現年輕時的楊爸爸顏值超高，撞臉男星柯叔元，網友紛紛留言「爸爸顏值非常吸眼球」、「也太像柯叔元了吧」、「你爸也太帥了」，而楊勇緯也回應「我像到他」，看得出父子感情很好。 楊勇緯爸媽都是排灣族原住民，母親楊秀鳳有柔道背景，本身是柔道專長出身，以前也曾經教導孩子柔道基礎概念，在媽媽、哥哥耳濡目染下，楊勇緯從小三開始接觸柔道，回顧楊勇緯奧運奪銀之路，他在賽場上流血拚搏，宛如戰神上身，而敗給日本選手高藤直壽之後藏不住真性情，受訪不甘心淚喊「我要的是金牌」，站上頒獎台上又可愛磨蹭銀牌，展現反差萌的一面，百變魅力讓他一夕爆紅，IG從1萬人追蹤暴漲到18萬人。