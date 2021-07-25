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京廣隧道半年前整修排水系統　仍擋不住大雨釀災

▲中國河南鄭州京廣隧道遭暴雨淹沒，中媒報導稱，京廣隧道的排水設施半年前才大修，2個月前也進行過防汛演習。（圖／翻攝自微博）
▲中國河南鄭州京廣隧道遭暴雨淹沒，中媒報導稱，京廣隧道的排水設施半年前才大修，2個月前也進行過防汛演習。（圖／翻攝自微博）

中央社

2021-07-25 18:50:36

（中央社台北25日電）中國河南鄭州京廣隧道遭暴雨淹沒，官方統計目前造成4人罹難、超過200輛車遭滅頂。但據報導，京廣隧道的排水設施半年前才大修，2個月前也進行過防汛演習，仍無法避免憾事發生。

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河南鄭州16日起遭到暴雨侵襲，多地發生嚴重災情，其中鄭州京廣北路隧道災情備受關注。24日上午11時，官方宣布抽水救援工作已近尾聲，經排查，在京廣北路隧道中發現4名罹難者、200多輛車。

根據澎湃新聞、南方都市報報導，京廣隧道半年前才剛經過大修，維修項目包含排水設施、消防與電設備。此外，2個月前也曾進行防汛演練。然而這些準備卻無法抵擋這次的暴雨，京廣隧道迅速遭滅頂。

報導指出，根據京廣隧道的設計理念，是在洞口設計阻水反坡，「最大程度地阻止雨季地面積水倒灌入隧道內」，同時搭配兩座排水站，當積水池內積水達到一定深度，排水站可自動啟動，及時排除積水。

然而這樣的設計在面對這次暴雨時，無用武之地。

報導引述鄭州市城市隧道綜合管理養護中心的相關人員說明，這次京廣隧道的積水如此之快，「是由於暴雨導致全城積水，隧道低於周邊路面，承受的不只是降雨，還有周邊道路大量積水漫過圍擋，通過敞口段湧入隧道」。

報導進一步調查後發現，京廣隧道自今年1月起開始大修，原本預計要到7月底才會完成所有整修工作，後來調整夜間施工時段，提前至6月底完工。

報導提到，排水問題一直是京廣隧道整修的重點，據鄭州官方過去發布的文件，京廣隧道曾在2015年時出現過20公分的積水，原因包含排水泵故障、排水管道遭異物堵塞等。隨後針對排水設施進行改造，2016年受暴雨侵襲時，城內多處積水，但京廣隧道並未發生淹水情形。

據報導，除了整修，今年5月，鄭州官方也進行「隧道防汛應急演練」為汛期預先準備，演習地點就在京廣隧道中。當時的演練中就有其中一項是模擬「隧道被雨水倒灌發生重大險情時如何有效處置」。

相關人員指出，雖然抽水工作大致告一段落，但京廣隧道的供配電系統、照明系統、消防系統、通訊系受損嚴重，預計要修復基礎設施能夠後才可通車。（編輯：吳柏緯/邱國強）1100725

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