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樂天女神曾一餐能吞80顆水餃　揭「狠甩22公斤」背後原因

▲樂天女神壯壯曾一餐能吞80顆水餃，親吐甩22公斤背後原因。（圖／壯壯IG）
▲樂天女神壯壯曾一餐能吞80顆水餃，親吐甩22公斤背後原因。（圖／壯壯IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-26 08:00:00

節目《同學來了》復工，這次主題談論藝人們對於寄生台北的想法，邀請台北人、寄生台北代表，各自分享南北大不同，和在生活上的差異、感受。其中樂天女神壯壯已經來台北生活8年，提起能擁有現在穠纖合度的身材，全因到台北發展時，受到同儕的影響，才慢慢開始注意外表、變得愛漂亮，還自爆曾胖到70幾公斤，甚至當時一餐能吃下80顆水餃，最後靠著運動、飲食控制才成功減下22公斤，納豆聽到後傻眼直呼：「妳這像生完小孩的感覺耶！」

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▲壯壯自爆曾胖到70幾公斤。（圖／中天提供）
▲壯壯自爆曾胖到70幾公斤。（圖／中天提供）
另外，身為台南人的安心亞，感嘆在台北很難遇到真命天子，而納豆聽到後則笑她把桃花、地區混為一談，直言：「妳去高雄也不一定會被愛啦！關台北什麼事！」安心亞解釋在台北要認識新的男生，都需要多加觀察，不過要在南部交朋友的話，就可以很快，一旁的阿Ken則歪樓：「所以快到第一晚就可以嗎？」怕語意惹聯想，立刻補上：「第一晚就約出去吃飯啦！」

▲安心亞（中）感嘆在台北很難遇到真命天子，右為納豆，左為阿Ken。（圖／中天提供）
▲安心亞（中）感嘆在台北很難遇到真命天子，右為納豆，左為阿Ken。（圖／中天提供）
薔薔聽到來賓在處理人際關係時頻頻受到委屈，她深有感觸地分享自己的一套理論，認為每個人應該分清楚朋友在心中的層次，投入太多心力在利益關係及點頭之交上很容易吃虧，「往往高處不勝寒，讓自己變得更好，通常都是孤單的，重點是把心力在自己身上，顧好自己才有能力照顧其他人」。

▲薔薔認為每個人應該分清楚朋友在心中的層次。（圖／中天提供）
▲薔薔認為每個人應該分清楚朋友在心中的層次。（圖／中天提供）
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