中市林新醫院急診室男確診　醫院擴大篩驗1089人

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市府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，市府表示，從守護學生及校園安全的角度出發，台中在完成國小丶幼兒園教職員工疫苗施打後，規劃「國中丶高中(職)教職員工疫苗施打專案」，全市國中、高中(職)教職員工於明後兩天安排在快打站施打，請台中市國中丶高中(職)教職員工按照教育局通知的時間施打疫苗。
市府指出，昨日公布的台中市本土確診1例林新醫院急診室男性工作人員（案15659），由於個案在醫院工作，市府擴大在該院進行篩驗，截至目前為止，醫院一共篩驗1089人，陰性874人，檢測中有215人，如有最新情形都會再公告。
針對台中疫苗施打情形，市府表示，截至今日上午8時的統計資料，台中接種第一劑疫苗正式突破70萬人大關，已達70萬9589人，其中台中18歲以上人口疫苗應接種率已達30.25%，台中總人口疫苗覆蓋率則為25.16％。
衛生局長曾梓展表示，前幾日中央發文要求盤整台中轄內莫德納疫苗庫存量，並妥善規劃接種事宜，優先提供以下對象依序接種，包括已於合約醫療院所完成預約的第一類至第八類對象，以及已完成第一劑接種且間隔28天後，可接種第二劑的第一類至第三類與孕婦等對象。這些施打對象可透過醫療院所或衛生所預約，台中可施打院所有17家醫院、12家衛生所、4家診所，疫苗用完為止。