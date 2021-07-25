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中市林新醫院急診室男確診　醫院擴大篩驗1089人

▲台中市林新醫院急診室男性工作人員（案15659），市府擴大在該院進行篩驗，截至目前為止，醫院一共篩驗1089人，陰性874人，檢測中有215人。(圖／市政府提供2021.7.25)
▲台中市林新醫院急診室男性工作人員（案15659），市府擴大在該院進行篩驗，截至目前為止，醫院一共篩驗1089人，陰性874人，檢測中有215人。(圖／市政府提供2021.7.25)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-25 16:16:43

台中市今(25)日本土零確診，境外移入、快篩陽性也都加零，昨日公布的台中市本土確診1例林新醫院急診室男性工作人員（案15659），由於個案在醫院工作，市府擴大在該院進行篩驗，截至目前為止，醫院一共篩驗1089人，陰性874人，檢測中有215人。

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此外，市府表示，針對中市國中丶高中(職)教職員工，教育局已完成疫苗專案造冊，人數約1.6萬人，將於7月26、27日安排在快打站施打，強化校園防疫網。

市府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，市府表示，從守護學生及校園安全的角度出發，台中在完成國小丶幼兒園教職員工疫苗施打後，規劃「國中丶高中(職)教職員工疫苗施打專案」，全市國中、高中(職)教職員工於明後兩天安排在快打站施打，請台中市國中丶高中(職)教職員工按照教育局通知的時間施打疫苗。 

市府指出，昨日公布的台中市本土確診1例林新醫院急診室男性工作人員（案15659），由於個案在醫院工作，市府擴大在該院進行篩驗，截至目前為止，醫院一共篩驗1089人，陰性874人，檢測中有215人，如有最新情形都會再公告。

針對台中疫苗施打情形，市府表示，截至今日上午8時的統計資料，台中接種第一劑疫苗正式突破70萬人大關，已達70萬9589人，其中台中18歲以上人口疫苗應接種率已達30.25%，台中總人口疫苗覆蓋率則為25.16％。

衛生局長曾梓展表示，前幾日中央發文要求盤整台中轄內莫德納疫苗庫存量，並妥善規劃接種事宜，優先提供以下對象依序接種，包括已於合約醫療院所完成預約的第一類至第八類對象，以及已完成第一劑接種且間隔28天後，可接種第二劑的第一類至第三類與孕婦等對象。這些施打對象可透過醫療院所或衛生所預約，台中可施打院所有17家醫院、12家衛生所、4家診所，疫苗用完為止。

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