點燃一把火　中市4師榮獲最高榮譽「師鐸獎」

教育界最高榮譽之稱的「師鐸獎」，獲獎名單出爐，台中市今年共有4位師長榮獲此殊榮。此次獲獎的師長中，東陽國小校長吳文芳深耕偏鄉；四維國小校長黃圓媛推典範學品德；台中高工主任沈志秋開設全國唯一「1+3+4契合式冷凍空調產學專班」；惠明盲校教師羅綉靜不放棄特教學生，正向教學讓學生愛上學習。市長盧秀燕由衷感佩這些師長的懷抱熱誠及全心奉獻。

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東陽國小校長吳文芳長年於偏鄉學校耕耘，也翻轉百年老校，為偏鄉的孩子設計書法、雙語、獨輪車等多項特色課程，並推動品德教育，以「誠」領導學校，讓該校榮獲教育部品德特色學校、台中市友善校園特優學校與亮點學校等殊榮。

▲東陽國小校長吳文芳榮獲「師鐸獎」(圖／教育局提供2021.7.25)

四維國小校長黃圓媛則自102年起，連續8年推動「站在巨人的肩膀看世界～向典範學品德」課程，整合閱讀、國際、生命、藝術與人文等教育，結合社會資源至台南市樹人國小，進行壽司飛行公益活動，共享課程及資源助偏鄉，創新校務經營。

「老師要當學生的貴人，牽引他走一條不一定平坦，但是有未來的路」。台中高工沈志秋主任表示，他首創全國唯一「1+3+4契合式冷凍空調產學專班」，從國中技藝班、高工產學專班到勤益科技大學產學攜手專班，合組策略聯盟，推行8年一貫的冷凍空調人才培育。

▲台中高工主任沈志秋榮獲「師鐸獎」(圖／教育局提供2021.7.25)

惠明盲校教師羅綉靜從不放棄給特殊教育學生機會，秉持學生現在不能，不代表以後不能的信念，善用學生的特質，運用可觸知符號客製化的引領視聽雙障、多障生溝通與學習，並嘗試多感官方式教學，營造正向教學氣氛，讓學生愛上學習。

教育局長楊振昇表示，師鐸獎是教育界的最高榮譽，恭喜每位獲獎的師長，同時感謝每位在教育工作崗位積極投入的師長。每一位付出的老師，都是為學生們生命中的貴人。