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真的是很抱歉　陳其邁：打麻將、泡茶聊天還是不能開放

▲高雄疫苗覆蓋率目前約28%，市長陳其邁仍對市民說抱歉，打麻將、泡茶聊天仍不開放。（圖／高市府提供）
▲高雄疫苗覆蓋率目前約28%，市長陳其邁仍對市民說抱歉，打麻將、泡茶聊天仍不開放。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-25 17:17:52

高雄市新冠疫情今（25）日無新增確診病例，市長陳其邁針對降級後相關管制作為於防疫記者會中表示，除中央公布指引外，高雄市防疫規畫也因風險等級擬定開放策略，可能與其他縣市或中央不同。陳其邁指出，很多人問在家與友人泡茶、打麻將為何不可，理由就是無法保持社交距離、無法全程戴口罩，「真的很抱歉，這是為了市民的健康考量」。

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▲隔板是阻絕病毒傳染最重要的物理性屏障，ㄇ形隔板不限材質，若是一面靠牆，加兩面側隔板即可。（圖／高雄市政府提供）
▲隔板是阻絕病毒傳染最重要的物理性屏障，ㄇ形隔板不限材質，若是一面靠牆，加兩面側隔板即可。（圖／高雄市政府提供）
不過，陳其邁在餐飲內用需三面隔板指出，餐廳使用隔板，不一定使用玻璃，壓克力、紙板等物理性隔板都可以，不一定都要方正，假如是牆壁就不用，像他手上這張圖由三塊隔板構目的是阻絕，讓風險降低。陳其邁也以鐵板燒為例，將採左右隔板、但要求廚師戴上口罩。

▲陳其邁以鳳山社交場域為例，個案去麻將間打麻將把口罩脫下，在密閉空間內長時間接觸是最危險的。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁以鳳山社交場域為例，個案去麻將間打麻將把口罩脫下，在密閉空間內長時間接觸是最危險的。（圖／高雄市政府提供）
他也認為，密閉空間未使用隔板，以鳳山社交場域為例，個案去萬華後返高雄確診，去麻將間打麻將，造成多處麻將間的家族等群聚感染，等於是說把口罩脫下，在密閉空間內長時間接觸是最危險的。

▲高雄疫苗覆蓋率目前約28%。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄疫苗覆蓋率目前約28%。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁表示，高雄疫苗覆蓋率目前約28%，高雄國中教師、補教人員預計7月底打完疫苗，高中老師預計8月。他強調，未來學校、工作場域等，除用餐保持距離，還要改善通風，例如學校開冷氣同時還要稍微打開窗戶，若未能開窗就要加裝有濾病毒功能的空氣清淨機，才能大幅降低傳染風險。

陳其邁也說，娃娃機可開放，但要有專人現場管理、採實聯制。文化中心戶外藝術市集不設攤、不開放飲食。外送人員目前仍不得上樓。嬰幼兒早療水池不開放、學生目前不開放到校暑修。

陳其邁說，學校室內場館因清消不易，暑期期間不開放，但戶外可以開放，也禁止找人到家裡烤肉、居住地與工作地若在高雄可上健身房。若有北部旅遊史、參加社交聚會等，有風險，建議儘量避免上健身房。他也認為，因長照機構人多，風險等級與醫院一樣都高，目前還未開放相互支援，暫時禁止進入服務。

▲國中老師與國小安親班人員，即日起會在七月底前安排疫苗接種。（圖／高市府提供）
▲國中老師與國小安親班人員，即日起會在七月底前安排疫苗接種。（圖／高市府提供）
陳其邁也宣布國中老師與國小安親班人員，即日起會在七月底前安排疫苗接種，高中部分及補教人員會在八月開始接種。

陳其邁強調，戴口罩將成為生活一部分，短期內回不去了，提醒市民隨時要戴口罩，降級後許多場域打開，部分有群聚風險的場域，要搭配篩檢或施打疫苗證明等，不是市府要管太多，對造成大家不便感到抱歉，「多一分麻煩才能多一點安全」，現階段最重要是把疫苗打好把滿，能夠從三級警戒降到二級，每個人都是防疫尖兵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.94%85.06%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
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對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

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吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
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全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
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2021-07-24-2021-07-26
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