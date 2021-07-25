戴口罩打麻將也不行　高雄用餐隔板要三面

7月27日起，防疫措施將從3級調降為2級，高雄市長陳其邁表示，大家常問，高雄為什麼餐廳要用ㄇ字型隔板，因為可以有效阻絕飛沫傳染，至於有民眾問到，和朋友打麻將即使戴著口罩也不行嗎？陳其邁說，密閉空間若不小心脫下口罩實在是非常危險，所以還是禁止，這部分「真的比較抱歉」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-25 17:14:05｜2021-07-25 17:16:04
陳其邁指出，高雄市採取相對應的措施，除了中央所公布的指引之外，也會根據美國德州醫學會的風險評估等級，不同的場域、不同的活動有不同風險，所以根據風險評估的等級來擬定高雄市開放的策略，至於室內用餐的隔板規定，高雄市建議的隔板是由3塊構成的，不見得要用玻璃，厚紙板、壓克力或任何物理性的隔板都行。
陳其邁說，從模擬咳嗽或空氣的散播的分布圖來看，假如一個人咳嗽，飛沫散布距離可能會達到兩米這麼遠，假如多了一個隔板，就可以非常有效阻絕飛沫傳染，這樣的物理性屏障讓吃飯的安全提高、風險降低。
陳其邁也舉例，密閉空間假如沒有隔板，也沒有戴口罩，鳳山牌間群聚案就是一個例子，一位個案去萬華回來高雄後確診，因為連續好幾天在麻將間打麻將，陸續造成16人感染，尤其南北移動後，將口罩拿下來長時間接觸最危險，所以也建議未來社區或學校或工作場域假如開放，除了用餐保持1.5公尺距離外，最好通風也要改善，若真的無法打開窗戶，也可以加裝有HEPA功能的空氣濾清器，並保持社交安全距離。 至於網友問到在家與友人泡茶、打麻將為什麼不可以，戴口罩也不行嗎？陳其邁認為，打麻將、泡茶等活動無法保持社交距離，也沒有辦法全程戴口罩，這屬於健康行為管理，仍有一定風險，所以非同住者的室內非必要聚會，如打麻將、玩撲克牌、桌遊、泡茶等仍然一律禁止，這部分「真的比較抱歉」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。