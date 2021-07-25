北市府公布確診案例足跡 遍及台北車站、信義區、士林區
記者丁上程／台北報導
2021-07-25 17:26:42
防疫指揮中心今（25）日下午公布最新確診數字，其中台北市7例為全台最高。台北市政府今天並未召開防疫記者會，而是由衛生局公布其中5例確診者的相關疫調資訊，分別為案15642、案15644、案15652、案15661及案15669，除了足跡遍及台北車站、信義區、士林區、捷運板南線、淡水信義線外，其中4例的確診案例目前都為不明感染源確診。
衛生局表示，案15642於23日確診，為家管，初判可能感染源尚待釐清，8日、14日及22日上午至士林市場（大東路側），20日上午至陽信銀行，個案曾到過的士林市場及陽信銀行，23日時都已通知清消。而案15644也是23日確診，同樣感染源待釐清，其足跡地點多為捷運，上午7時與下午4時左右，都會往返於西門站與台電大樓站。
而案15652則在23日確診，為台鐵的廁所清潔工，目前感染源也尚待釐清，而該案足跡多為公車及捷運；案15669也是台鐵的廁所清潔工，同樣於23日確診，不過該案足跡有到北投區的家樂福進行消費。衛生局方面表示，兩個案的工作場域及家樂福北投店，分別於23日及24日完成清消，並請相關人員進行自我健康監測。 至於5例中唯一能確認感染源的案15661於24日確診，職業為攝影工作者，公共場所的足跡則相對單純，僅只有在20日搭乘捷運從明德站至古亭站。
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