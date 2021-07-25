北市府公布確診案例足跡　遍及台北車站、信義區、士林區

防疫指揮中心今（25）日下午公布最新確診數字，其中台北市7例為全台最高。台北市政府今天並未召開防疫記者會，而是由衛生局公布其中5例確診者的相關疫調資訊，分別為案15642、案15644、案15652、案15661及案15669，除了足跡遍及台北車站、信義區、士林區、捷運板南線、淡水信義線外，其中4例的確診案例目前都為不明感染源確診。





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▲台北市政府25日下午公布5例確診案例足跡。（圖／台北市政府提供）

× ▲台北市政府25日下午公布5例確診案例足跡。（圖／台北市政府提供）

衛生局表示，案15642於23日確診，為家管，初判可能感染源尚待釐清，8日、14日及22日上午至士林市場（大東路側），20日上午至陽信銀行，個案曾到過的士林市場及陽信銀行，23日時都已通知清消。而案15644也是23日確診，同樣感染源待釐清，其足跡地點多為捷運，上午7時與下午4時左右，都會往返於西門站與台電大樓站。





▲台北市政府25日下午公布5例確診案例足跡。（圖／台北市政府提供）

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