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西南風帶水氣　迎風面中南部多雨、背風面北東部酷暑難當

▲氣象局表示，未來一週迎入西南風，迎風面中南部多雨、背風面北東部酷暑難當。（示意圖/NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲氣象局表示，未來一週迎入西南風，迎風面中南部多雨、背風面北東部酷暑難當。（示意圖/NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-25 17:55:54

烟花颱風遠離台灣，中央氣象局今（25）日表示，未來一週迎來西南風，中南部雨水漸多，背風側的北部及東半部，則會屬於高溫炎熱的天氣型態，降雨會以午後雷陣雨為主，東南部也要注意有焚風的發生。週三（28日）後，各地水氣增加，中南部會有短延時強降雨並有局部大雨，但未下雨時，氣溫將非常悶熱，最高溫來到35度。

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氣象局在今日下午17時於臉書專頁「報天氣」指出，急轉彎的烟花颱風，擬今日登陸浙江，持續向內陸前進、衰退，但其餘威仍帶給北海岸長浪威脅，而另一颱風尼伯特，威力雖不強，但也想去日本湊東奧熱鬧。

隨著季風槽跟著烟花北抬，使台灣位處季風槽南側，南側盛行西南風，將給迎風面的中南部帶來一波波水氣。由於強弱不定的西南風，將導致中南部每日的雨量、時間、區域都有所不同，預計週三後的影響會逐漸增加，帶來較強降雨。但在週三前，背風側的北部、東半部地區將會高溫炎熱、酷暑難當。

氣象局表示，明後天各地因西南風影響，苗栗以南局部短暫陣雨或雷雨，中南部有局部大雨的機率，其他地區午後山區雷陣雨；北、東部可能出現極熱高溫，東南部可能出現焚風。沿海風浪大，北海岸、東半部(含綠島蘭嶼)、恆春半島有長浪機會。

週三過後，西南風持續影響，水氣稍增加，中南部短暫陣雨或雷雨，有短延時強降雨並有局部大雨；其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，未下雨時，仍然非常悶熱，沿海風浪仍大。

▲氣象局25日發布未來一週天氣預報。（圖／取自「報天氣」中央氣象局臉書）
▲氣象局25日發布未來一週天氣預報。（圖／取自「報天氣」中央氣象局臉書）
 

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