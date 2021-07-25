潘柏希熱吻賴慧如20遍　回味「嘴唇軟Q像棉花糖」

藝人潘柏希跟賴慧如在《黃金歲月》組成「寶嬌CP」，隨著潘柏希劇中準備重考搬去跟賴慧如同居，兩人的愛戀逐漸展開，明（26）日兩人終於要獻出定情之吻，而導演也對兩人甜膩的吻戲給了極高的評價，說「有讓人臉紅心跳的感覺」。整場吻戲拍了將近20多顆鏡頭，賴慧如直呼「我的唇都麻了」，大讚潘柏希的吻功一流。潘柏希對賴慧如的稱讚又驚又喜，反稱讚她唇很軟，「就像棉花糖一樣」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-07-25 22:00:00
賴慧如這次在《黃金歲月》中飾演性感歌手阿嬌，愛上重考生天寶，兩人展開甜蜜的同居生活。她表示之前在《多情城市》裡，跟張家瑋、王燦有過趣味之吻，這是第一次跟男生談戀愛接吻，所以光看劇本就很緊張，回憶起拍攝當天，她在休息室不發一語，讓工作人員相當擔憂，一問才知道她是在腦中模擬吻戲要怎麼做，緊張程度可見一斑。 身為「吻戲前輩」的潘柏希，笑說因為賴慧如算是自己吻戲中的第五位女星，因此「熟能生巧」。這一次劇情是英雄救美，所以吻上阿嬌的那一刻，有觸電的感覺，尤其賴慧如的嘴唇超級軟，就像棉花糖一樣，超級浪漫。只是當潘柏希親上賴慧如的嘴時，可以感受到她嘴角在發抖，當下他就拍拍賴慧如的肩膀，讓她放鬆一下，這溫暖的舉動也讓賴慧如事後稱讚潘柏希真的是老司機，吻功一流，也是超級暖心的好搭檔。