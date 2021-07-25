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奧運／太神了！奧地利「博士」車手爆冷奪女子公路賽金牌

▲奧地利車手Anna Kiesenhofer奪得東京奧運女子公路賽金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧地利車手Anna Kiesenhofer奪得東京奧運女子公路賽金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-25 18:12:39｜2021-07-25 18:13:20

東京奧運女子自由車公路賽爆出超大冷門，劍橋大學畢業的高材生、奧地利車手Anna Kiesenhofer以3:52:45的成績奪金，荷蘭車手Annemiek Van Vleuten獲得銀牌，義大利車手Elisa Longo Borghini鍍銅。

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如果說昨天厄瓜多名將Richard Carapaz拿下冠軍還沒那麼難以預料，那麼今天Kiesenhofer奪冠完全就是跌碎所有人眼鏡，這位30歲的車手異軍突起，粉碎了荷蘭車隊的金牌夢。

這場比賽Kiesenhofer沒有任何的集團幫助，獨自在137公里開始發起進攻的車手，之後一直保持著一定的優勢，在剩下約40公里時，Kiesenhofer領先Van Vleuten約5分鐘，領先大集團車隊約6分鐘。

而這甚至讓其他車手都忘記了他的存在，因此當Van Vleuten抵達終點時，甚至還喜極而泣的以為自己是金牌。

Kiesenhofer並不是一位正職自行車手，她從事的是數學博士後工作，2016年她在加泰隆尼亞理工大學完成了為期4年的數學博士學位，在那之後她就沒有在作為職業車手參加過比賽了。

而在她奪金之後，劍橋大學也第一時間發推祝賀，｢來自劍橋的畢業生Anna為我們帶來了一場鼓舞人心的勝利，運動和學術成就是否能取得平衡，當然！｣

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