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疫情後「1慘業」將大翻身？謝金河曝關鍵點：迎來新世代

▲新冠肺炎疫情嚴重影響全球經貿市場，更讓觀光、航空等產業變得相當慘澹。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲新冠肺炎疫情嚴重影響全球經貿市場，更讓觀光、航空等產業變得相當慘澹。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 18:57:41

新冠肺炎疫情嚴重影響全球經貿市場，更讓觀光、航空等產業變得相當慘澹。不過日前財信傳媒董事長謝金河則觀察到，疫情下的「慘業」航空業，在未來可能會有大翻身的機會。

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謝金河表示，這兩年疫情重創全球航空業，要找到一個比航空業還慘的慘業可能不多，現在大家都在想，「全球都普遍打完疫苗，迎接疫後的解封，這個世界會發生什麼變化？」而面對疫情帶來的撞擊，疫情後的新飛機，可能也會有不同的造型。他也提到，一位業者曾透漏「未來飛機座位不能坐太密，可能要改採梅花座，未來飛機票價會大幅提升」，新世代的飛機會跟過去的飛機不一樣，除了要兼顧碳排放，還要考慮防疫

謝金河也提及往經驗，「從投資的角度來看，所有能夠大起的產業，通常都會經歷過一段『寒澈骨』的煎熬，像全球航商在2015到2017的倒閉潮，韓進破產是代表作。大家都記得，那時陽明快倒，後來私募，每股5元，7元，大家都不敢認，後來交通部，國發基金及高雄港務公司把額度吃下，如今暴賺，這回陽明詢價圈購一股182元，高檔增資風險升高」。

▲美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，由於可能有飛行安全風險，航空業者班機飛到烏克蘭與俄羅斯邊界附近時須「極度謹慎」。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
▲財信傳媒董事長謝金河則觀察到，疫情下的「慘業」航空業，在未來可能會有大翻身的機會。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
謝金河也發現，最近聯合航空向波音訂了270架飛機，這是今年最大宗的新機訂單，上一次聯合航空的訂機是2011年的460架，現在大約相隔十年，大家可以密切注意其他航空公司的新機需求，這個效應很可能像這次貨櫃航運業從破產中大翻身。

謝金河也說，這次貨櫃航運的新船必須符合碳中和的環保需求，必須加裝脫硫設備，飛機除了環保，還要有防疫的考量，這會是新世代的新舊機種大交替的新時代，也許會是下一個產業的大浪。

▲謝金河昨深夜在臉書提到，「兩個變數」將決定下一個投資大局，更直指「第三季的鋼鐵產業會有一番盛況」。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河。（示意圖／NOWnews資料照片）
不過趨勢的形成通常不是瞬間發生，這個大浪可能一年、兩年、三年甚至更久，也許長線投資者可以開始留意。謝金河表示，國內很多波音，空巴恊力廠，股價躺在地上很多年，也許慢慢會找到新的機會，「此時，也許是長線投資布局的好介入點！」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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