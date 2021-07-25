疫情後「1慘業」將大翻身？謝金河曝關鍵點：迎來新世代

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謝金河也提及往經驗，「從投資的角度來看，所有能夠大起的產業，通常都會經歷過一段『寒澈骨』的煎熬，像全球航商在2015到2017的倒閉潮，韓進破產是代表作。大家都記得，那時陽明快倒，後來私募，每股5元，7元，大家都不敢認，後來交通部，國發基金及高雄港務公司把額度吃下，如今暴賺，這回陽明詢價圈購一股182元，高檔增資風險升高」。
謝金河也發現，最近聯合航空向波音訂了270架飛機，這是今年最大宗的新機訂單，上一次聯合航空的訂機是2011年的460架，現在大約相隔十年，大家可以密切注意其他航空公司的新機需求，這個效應很可能像這次貨櫃航運業從破產中大翻身。
謝金河也說，這次貨櫃航運的新船必須符合碳中和的環保需求，必須加裝脫硫設備，飛機除了環保，還要有防疫的考量，這會是新世代的新舊機種大交替的新時代，也許會是下一個產業的大浪。
不過趨勢的形成通常不是瞬間發生，這個大浪可能一年、兩年、三年甚至更久，也許長線投資者可以開始留意。謝金河表示，國內很多波音，空巴恊力廠，股價躺在地上很多年，也許慢慢會找到新的機會，「此時，也許是長線投資布局的好介入點！」（編輯：潘毅）
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