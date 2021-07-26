德國秋冬若疫情升溫　未接種疫苗者生活將受限

（中央社記者林育立柏林25日專電）為防堵今年秋冬出現新一波COVID-19疫情，德國正準備實施新的防疫措施，沒有接種疫苗的人在日常生活將面臨差別待遇，上餐廳、看電影將受到限制。
負責協調全國防疫政策的聯邦總理府部長布勞恩（Helge Braun）接受今天「週日畫報」（Bild amSonntag）訪問時表示，最近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新確診人數每週平均成長6成，如果高傳染力的Delta病毒株繼續擴散，但疫苗接種速度沒有跟上，9週後，每天的新確診人數將高達10萬人。
根據防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（RobertKoch Institute）統計，目前德國每天的新確診人數逾1千人，成年人口有5成完成2劑疫苗接種。但由於部分民眾拒絕接種，接種速度有減緩趨勢。
布勞恩指出，從英國經驗來看，已接種和康復的人對疫情影響不大，疫情控制的關鍵是減少未接種者的接觸。因此，政府正規劃新措施，只要疫情一上升，未接種者即便快篩陰性，進出餐廳、電影院、足球場都將受到限制。
布勞恩鼓勵民眾踴躍接種，呼籲公司為員工安排接種，強調接種能防止重病，而且比沒有接種的人享受更多的自由。（編輯：周永捷）1100725