替台灣奪東奧首面獎牌！楊勇緯首曝心聲：有遺憾才有追求

台灣柔道國手楊勇緯昨（24）日在東京奧運奪下柔道男子60公斤級銀牌，更創下台灣史上首位柔道奪牌選手、開幕隔天就奪牌等佳績，一戰成名的他在社群媒體上瞬間成為熱門話題，金牌戰後Instagram追蹤數更從2萬人狂漲至22萬。奪銀沉澱了一天後，楊勇緯稍早也首度在IG上吐露心聲，坦言「正因為有些遺憾，才有了更遠大的追求」。

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▲東京奧運台灣柔道代表隊，楊勇緯。（圖／體育署提供）

× ▲東京奧運台灣柔道代表隊，楊勇緯。（圖／體育署提供）

柔道國手楊勇緯奪下銀牌後，領獎畫面與受訪片段「圈粉」不少台灣、日本支持者，消息傳回台灣後也受到來自各方的祝賀，而在沉澱了整整一天後，他首次透過個人社群帳號吐露賽後心得，楊勇緯表示「這一切都不容易…我很幸運也很幸福，一路走來要感謝的人實在是太多太多了，心中是滿滿的感激」。

▲中華隊柔道好手楊勇緯（白）（圖／體育署提供）

× ▲中華隊柔道好手楊勇緯（白）（圖／體育署提供）

接著他也提到，能創造歷史性的一刻「是大家一起共同努力來的」，更表示要一起分享這份感動與榮耀，「很開心能為台灣柔道拿下第一面奧運獎牌，正因為有些遺憾，才有了更遠大的追求！謝謝大家在電視機、live前為我集氣加油，謝謝大家的祝福」，最後更用一句「心之所往，就是方向」總結征戰東奧史，更隱含了放眼下屆法國奧運奪金的目標。（編輯：楊智傑）

▲楊勇緯坦言「有遺憾才有追求」，更將目標放在下次奧運金牌。（圖／翻攝自楊勇緯IG）