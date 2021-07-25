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楊勇緯為何與金牌擦肩？女主播解析曝光：魔鬼藏在細節裡

▲東京奧運台灣柔道代表隊，楊勇緯。（圖／體育署提供）
▲東京奧運台灣柔道代表隊，楊勇緯。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 21:42:00｜2021-07-25 22:11:48

台灣柔道國手楊勇緯在東京奧運奪下柔道男子60公斤級銀牌後一戰成名，雖惜敗給日本「柔道天才」高藤直壽，但也創下台灣史上首位柔道奪牌選手、開幕隔天就奪牌等佳績。不過回顧金牌戰，楊勇緯因累積3次指導被判犯規直接結束比賽，不少台灣民眾感到惋惜同時也不解為何「突然就輸了」，對此主播劉益如也說明了背後原因向大家解惑。

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楊勇緯，在昨（24）日東奧60公斤量級金牌戰對陣日本地主隊選手高藤直壽，卻在「黃金得分」制因累積被判定三個指導（黃牌）後與金牌擦肩而過，受訪時更落下不甘的眼淚。就連連知名體育主播徐展元也不解原因，而主播劉益如對此則在臉書寫下看法。

▲楊勇緯成功奪得銀牌證明實力，更因為帥氣的外型收穫不少粉絲。（圖／體育署、翻攝IG@yangyungwei）
▲楊勇緯成功奪得銀牌證明實力，更因為帥氣的外型收穫不少粉絲，不過更多人在意的是為何金牌戰「突然就輸了」。（圖／體育署、翻攝IG@yangyungwei）
劉益如先是提到「很多人都疑惑，日本選手高藤直壽到底怎麼贏的？其實楊勇緯是有機會贏的！」，並列出3種柔道獲勝方式包含「立技：一本獲勝」「寢技：壓制取勝&關節技取勝&勒頸取勝」「犯規輸：不積極攻擊，沒有有效攻擊，逃避攻擊，犯規動作⋯等」

▲中華隊柔道好手楊勇緯（圖／體育署提供）
▲楊勇緯奪下銀牌後受訪曾落淚表示不甘。（圖／體育署提供）
接著分析這場冠軍賽雙方攻勢都沒有很多，因為雙方都不願意讓對手抓到另一隻手，「想對這樣單邊（單手）攻擊，很容易無效攻擊，甚至被反摔，更何況雙方都把對方可以攻擊的角度封鎖，導致於雙方比較多時間是在搶手」，最後演變成無法有效攻擊下，累積被判定3個指導（黃牌）就是結束比賽。

劉益如坦言，日本選手非常聰明，知道自己的優勢並盡全力防守，不讓楊勇緯有機會攻擊，「到最後兩個指導後，他的自殺式攻擊，大家一起被判定指導，那高藤就獲勝了」，總結這場冠軍戰，劉益如就形容魔鬼藏在細節裡，日本選手在不好攻擊的狀況下發揮優勢，智取贏得比賽，只能感嘆「這個銀牌真的很不簡單，比我們選上縣市長還不簡單」。（編輯：楊智傑）

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