奧運／KD犯滿熄火！美國再度輸法國　隊史25連勝告終

東京奧運美國男籃矢志雪恥，但在熱身賽狀態一般的情況下，他們前途崎嶇難平，今(25)日在小組賽首戰對上老冤家法國，比賽結果再度讓人出乎意料，靠著Evan Fournier砍下27分，以及他在讀秒時刻的關鍵三分，法國最終以83:76取勝，也讓山姆大叔在奧運的25連勝告終。

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之前美國在世界盃八強戰正是因為敗給法國而無緣晉級，落到只能打排名賽的地步，這次兩軍在奧運首戰就交鋒，賽前也在受訪時先禮後兵，互相承認彼此是一支強大的球隊。

美國隊開賽一度落後，但很快打出一波10:2的攻勢反超，首節以22:15先取得領先；第2節Damian Lillard在法國隊追分時不斷用三分外線還以顏色，半場戰罷以45:37取得8分優勢。

易籃再戰後，Durant領到第4次犯規，不得不下場休息，也讓美國陷入得分荒，法國趁機打出18:9的高潮反超比數，該節末射手Nando de Colo連進2顆三分，法國帶著6分領先進入到末節。

在險境之中，昨天深夜才來到東京和球隊會合的Jrue Holiday站了出來，除了KD的技術犯規罰球之外，他一個人拿下美國隊末節前5分鐘的12分，帶隊重新掌握領先優勢。

之後Zach Lavine投進三分球，Devin Booker三分被犯規、兩罰中一，美國隊一度看起來就要收下勝利。但隨後法國隊兩記投籃命中，又把分差追到只剩2分。接著Bam Adebayo罰球盡墨，反過來Gobert兩罰中一，Evan Fournier飆進關鍵三分球，法國比數再度反超。

之後de Colo上罰球線，並且都罰中，法國隊拿到4分優勢，下一回合Lillard發生失誤，讓球權又轉移到對方手上，法國繼續靠著罰球把勝利給穩穩守住。

Fournier這一場22投11中，砍下了28分，而Gobert則是得到了14分、9籃板；美國隊方面，Durant犯滿畢業，只得到了10分，反觀是Holiday斬獲18分為球隊最高。

從200年雅典奧運之後，美國在奧運一共拿下了25連勝，但今天面對法國再度吞下慘痛失利，也讓他們本屆奧運的前途更加難測。