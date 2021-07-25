奧運／美好時光遠去　當美國隊只能用剛下機的人贏比賽時

在總冠軍賽以及隨後的活動結束後，Devin Booker、Jrue Holiday以及Khris Middleton三人今天凌晨才飛抵東京。但當天晚上見證的卻是在奧運對法國的首敗，讓人情何以堪。

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花了16個小時的飛行時間後，三人才辛苦的抵達東京。而72歲的主帥Gregg Popovich就守在飯店門口等候，親自迎接他們。然而即使友這3位新血的注入，也沒辦法拯救美國隊從本屆奧運熱身賽至今的低迷狀態。

在今天對法國的比賽，他們在下半場防守不利，讓對手砍下46分，而自己只拿到31分。面對國際賽場上的區域防守，這支外線不夠穩定，得分主力又主要是後衛球員的美國隊至今找不到太好的方法，效率始終低下。

而儘管Draymond Green說「不能靠三個剛下飛機的人贏球」，但今天美國確實是靠著Holiday在末節爆發的12分，而差點有機會要拿下這場比賽。但隨著兩次被對手開出同樣的底線投籃戰術，以及未能掌握關鍵防守籃板，讓他們復出巨大代價——吞下17年來在奧運的首敗。

但球迷還能苛責這支美國隊嗎？這裡大部分的球員歷經了上賽季的「泡泡聯盟」，然後還沒得到足夠休息，又馬上要接著打下個賽季，然後現在又出現在東京。他們的身體和心理都並非處於最佳狀態，要他們上緊發條，其實有些強人所難。

不過從2019年世界盃只拿到第7名，到如今的奧運重新徵召了一群明星球員，又在奧運輸球，美國隊在這兩年的表現並無法讓人滿意。而撇除掉FIBA和NBA之間規則的差異，原因可能是更深層的。

我們細看這支法國隊，它基本上是2013 年歐錦賽冠軍班底的延續，當然作為核心的Tony Parker以及Boris Diaw都已經從國家隊退役了，可是Thomas Heurtel、Nicolas Batum這些人都還在，他們繼續和新進的年輕球員磨合，這是一支一直存在且不斷進化的有機體。

然而美國隊並不是如此，2008年的「救贖之隊」和2012年或是2016年在奧運上奪冠的球隊是3支不同的隊伍。他們有一些成員可能一樣，總教練也一樣是Mike Krzyzewski。但僅僅是這樣並不能稱作一支球隊。

除了世界盃和奧運，這些人並不會一起打球，兩年一次的集訓時間，無法把兩個明星球員突然變成隊友。而我們看看法國隊，他們的成員從很小就已經一起在俱樂部、青訓隊一起打球了，歐洲其他國家也差不多如此。所以就算他們之後各自分屬不同球隊、在不同地區打球，只要國家徵召他們還是同樣一批人、打著同樣的戰術，有著10幾年來的默契，他們是真正的一球隊。而美國隊並不是。

今年美國籃協到了6月29日才公布奧運12人名單，7月才在拉斯維加斯舉行訓練，其後人員來來去去，而直到昨天所有人員才正式到齊。而這樣的組訓方式，結果我們都看得很清楚了——小組賽首戰的一場慘敗。

就如同Kobe曾經說過的「1992年的時光已經一去不復返了」，以前美國隊在個人技術、身體素質上對位國際球員有明顯優勢，然而現在有多許多列強隊內也擁有大量的NBA球員，甚至連非洲的奈及利亞也是。

美國當然還是擁有整體優勢，但現在的情況是他們必須得把其他國家當成是同等級的對手。不可能再像從前一樣，正式比賽一發力就能贏到雙位數。

今天的比賽很清楚的可以看到，相較於法國戰術的完整性、紀律性和針對性，美國隊只有簡單的手遞手、擋拆和單打。這並不全是Popovich和他教練團的錯，而是在不到一個月的時間內，要統合這樣一群來自各隊的球員，然後八月初彼此就要分道揚鑣，你只能打得簡單。

但在FIFA的規則下，半場進攻必須要更加細膩和耐心，法國今天也就是贏在這裡，而美國導傳的失誤則成為他們下半場進攻失序的重要原因，甚至直接葬送了最後追平的機會。

美國隊輸給的法國隊，也並不是在最佳狀態，熱身賽甚至有輸給過日本，只不過他們自己狀態更差而以。算上世界盃的比賽，山姆大叔最近7場比賽只贏2場。

這是他們17年來首次在奧運輸球，賽事都還沒有結束，美國隊還是有機會在本屆奧運奪金。只是關於集訓方式，以及國際賽的一切，他們有必要重新去了解和適應。