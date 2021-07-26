奧運／美國隊恥辱輸球　球員抱怨波總使用「馬刺式進攻」

在昨天於首場小組賽讓人錯愕的敗給法國隊之後，美國隊內部似乎出現了一些聲音，根據《The Athletic》記者Joe Vardon報導，球員們對主帥Gregg Popovich的執教感到失望，因為他在美國隊堅持使用「馬刺式進攻」。

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Vardon在報導中表示，「Popovich對他自己執教這支球隊的失敗感到震驚，他不喜歡這樣，他討厭失敗。而球員們也很沮喪，他們在回到更衣室的路上抱怨馬刺進攻體系」。

美國隊球員認為應該有更好的打法，Popovich此前說過，因為美國隊訓練營的時間不足，因此進攻將基於「概念」，而不是「固定戰術」。但顯然僅有Keldon Johnson適應這一套體系。

在2019年世界盃的挫敗，似乎正在延續，美國隊吞下了他們17年來在奧運的首敗。各國實力的追近固然是原因，但美國國家隊組訓模式的致命問題才是他們必須檢討和改進的部分。

但在那之前，他們得先搞定本屆的賽事，Popovich自從世界盃以來，似乎還找不到把他在NBA成功帶來國家隊的方式，而美國隊很快就會有下一場比賽，他得找出替代方案。