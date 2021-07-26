COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

奧運／美國隊恥辱輸球　球員抱怨波總使用「馬刺式進攻」

▲東京奧運美國隊主帥Gregg Popovich。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京奧運美國隊主帥Gregg Popovich。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-26 06:58:27

在昨天於首場小組賽讓人錯愕的敗給法國隊之後，美國隊內部似乎出現了一些聲音，根據《The Athletic》記者Joe Vardon報導，球員們對主帥Gregg Popovich的執教感到失望，因為他在美國隊堅持使用「馬刺式進攻」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Vardon在報導中表示，「Popovich對他自己執教這支球隊的失敗感到震驚，他不喜歡這樣，他討厭失敗。而球員們也很沮喪，他們在回到更衣室的路上抱怨馬刺進攻體系」。

美國隊球員認為應該有更好的打法，Popovich此前說過，因為美國隊訓練營的時間不足，因此進攻將基於「概念」，而不是「固定戰術」。但顯然僅有Keldon Johnson適應這一套體系。

在2019年世界盃的挫敗，似乎正在延續，美國隊吞下了他們17年來在奧運的首敗。各國實力的追近固然是原因，但美國國家隊組訓模式的致命問題才是他們必須檢討和改進的部分。

但在那之前，他們得先搞定本屆的賽事，Popovich自從世界盃以來，似乎還找不到把他在NBA成功帶來國家隊的方式，而美國隊很快就會有下一場比賽，他得找出替代方案。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.89%86.11%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
35.96%64.04%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
15.38%84.62%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
84.21%15.79%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
83.33%16.67%
2021-07-24-2021-07-26
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀