冷凍蝦別直接下鍋煮！多加「1步驟」更好吃：嫩滑又不腥

蝦子種類眾多，舉凡泰國蝦、草蝦、明蝦等，而喜歡吃海鮮的人，通常都對「蝦子」愛不釋手，蝦子鮮甜Q彈的口感更是讓人欲罷不能。不少人將蝦子買回家後，都會直接放入冷凍保存，等要煮的時候在拿出來退冰，不過，你知道「冷凍蝦」到底該怎麼料理肉質才不會過柴、有腥味嗎？近日搜狐美食專欄《大慶談美食》就指出，冷凍蝦別直接下鍋煮！多加「1步驟」更好吃，蝦肉將會嫩滑，而且不腥。

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《大慶談美食》表示，許多人都會一次購買很多蝦子，拿回家冷凍起來，然後慢慢吃，但有些人在將蝦子從冰箱裡取出後會發現，蝦肉經過冷凍，導致煮好後口感變質，不夠新鮮軟嫩，而且腥味還特別濃，這主要是因為大家在煮蝦時，都會將蝦肉放入鍋中直接煮，其實這個方法是錯誤的！若想讓蝦肉更好吃，必須在下鍋前多做一些準備。

▲蝦子。（示意圖／取自Pixabay）

《大慶談美食》指出，冷凍蝦從冰箱裡面拿出後，一定要記得先解凍，不能直接下鍋煮，解凍時不要隔水解凍或浸泡解凍，這樣的話，蝦肉會變得比較鬆散，有失口感。最重要的是，記得提前「

醃製

」，如此便可去除蝦肉的腥味，還會使得肉質變得更加軟嫩，也不會腥柴變老，口感會更好。而醃製方法非常簡單，只需要切一點薑末，

把薑末放在蝦子裡，用手抓勻，再倒入適量的米酒攪拌均勻，靜置大約8至10分鐘即可。

等蝦子醃製好之後，就可以開始煮了，煮的時候切記在水還沒滾熱時就下鍋，要先將鍋中的水煮至冒泡，再將醃製好的蝦子放入，這樣煮出來的蝦子口感才會嫩滑美味，最後起鍋裝盤，便可根據自身喜好，調製一份自己喜歡的醬料沾著吃，簡單又省時。（編輯：許苡晴）



