全台上半年統計 竹縣勞動參與率第一失業率第二低

新竹縣政府表示，新竹縣是半導體、ICT及生醫產業重鎮，具備完整產業供應鏈，縣長楊文科在上任後積極推動招商引資環境，包含AI智慧園區、協助台積電寶山2期擴建等案，招商成功也造就就業機會增加，吸引人口移入帶動地方繁榮發展。根據行政院主計總處7月22日公布，110年上半年台灣地區人力資源調查統計結果，新竹縣縣勞動參與率61.2%奪下全台第一，同時失業率3.8%低於全台平均，與新竹市、彰化縣及花蓮縣並列全台第二低。





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新竹縣政府勞工處指出，新竹縣為科技產業重鎮，疫情下人才需求不減反增，在今年上半年也與竹北就業中心攜手舉辦3場次徵才活動，每場次求才廠商約有25到55家，職缺數約有1200到2500個，其中不乏科技大廠，如力成科技、矽格、力晶積成電子、啟碁科技等，勞工處也持續努力為民眾媒合就業機會，亦積極協助求才廠商宣傳徵才訊息，提供更多資源讓民眾投入勞動市場。





新竹縣長楊文科表示，新竹縣在今年上半年在失業率及勞動參與率上，雙雙表現亮眼，今年更獲財政部肯定，成為非六都的招商王，在受新冠疫情之下影響，全台失業率攀升之際，新竹縣這種表現實屬難得。





楊文科強調，他相信在「經濟好，一切都好!」的信念下，心心念念為新竹縣未來30年的榮景打拚，疫情期間仍積極推動縣「五支箭」，攸關產業發展的AI智慧園區、台知園區、竹科三期等，以持續建構新竹縣為半導體、ICT及生醫產業的領先地位，其中AI智慧園區全數招商成功，目前也如火如荼動工中，未來也將為新竹縣增加4千個就業機會。





另外，為活化公共建設及解決停車問題，也規劃竹北停八停車場與自強七街立體停車場BOT兩案，引進竹縣第一座百貨商場及五星級電影院，創造使用者、政府、廠商三贏局面，目前前案也預定今年年底開幕，將帶來上千個就業機會。



