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菲將維持與美軍事協定　專家：杜特蒂親中押錯寶

▲菲律賓總統杜特蒂近期在對美政策上的轉變，有外媒引述專家分析，是因未獲得中國履行承諾，加上北京頻頻在南海主權爭議地區動作。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統杜特蒂近期在對美政策上的轉變，有外媒引述專家分析，是因未獲得中國履行承諾，加上北京頻頻在南海主權爭議地區動作。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-26 08:22:57

菲律賓國防部長羅倫沙納(Delfin Lorenzana)近日表示，不會廢止美菲軍隊互訪協定(VFA)，有外媒引述專家分析，認為是因北京沒有履行幫助菲律賓建設基礎設施的承諾，加上又於南海動作頻頻，導致菲律賓正重新向華府靠攏。

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根據《美國之音》報導，菲律賓一直是美國的長期盟友，直到2001年，菲律賓政府開始將與美國、中國的三角關係納入考量，而2016年上任的現任總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)則採取明顯的親中政策，希望能吸引中國的基礎設施投資，也期待北京在南海主權爭議上逐漸軟化，更於任內多次訪中，積極參與中國的一帶一路論壇。

▲菲律賓總統杜特蒂
▲杜特蒂前年8月在北京與中國國家主席習近平會面。（圖／美聯社／達志影像）
然而，哈德遜研究所高級研究員、前巴基斯坦駐美大使侯賽恩·哈卡尼(Husain Haqqani)表示，時至今日，杜特蒂的親中政策似乎押錯了寶；美國蘭德公司(Rand Corporation)高級研究員德里克·格羅斯曼(Derek Grossman)也認為，過去幾年，菲律賓在與中國的關係裡一無所獲，和中國擱置主權爭端、聯合勘探開採自然資源的打算也沒有發生，與此同時，中國在南海的活動卻不斷加劇。

杜特蒂2020年2月曾聲稱，將終止美菲於1998年締結的雙邊軍事協定，但馬尼拉當局仍三度暫停終止該協議，而且從去年中開始，杜特蒂對美國的態度有了明顯轉變。哈德遜研究所亞太安全項目主席，高級研究員克羅寧(Patrick M. Cronin)分析，杜特蒂此舉顯示希望在美中之間取得平衡，擴大菲律賓的整體利益，終止與美軍事協議只是一種威脅手段。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd James Austin III)23日展開東南亞訪問，將訪問新加坡，越南和菲律賓，行程剛好沿著南海兜了一圈。克羅寧說，這是拜登政府重振聯盟政策的一部分，奧斯汀訪問菲律賓的主要目的，也在於加強美菲聯盟的重要性。

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▲ 美國國防部長奧斯汀近期出訪東南亞國家，包含菲律賓。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
 

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