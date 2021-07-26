戴資穎「洋裝照」曝光！超大反差粉絲嗨炸：奪金再穿一次

賈奎特（

Sabrina Jaquet），僅僅花了25分鐘就將對手擊敗，終場以21:7、21:13贏球，其高超的球技，引發不少網友討論。而許多人對於戴資穎的印象，通常都是在球場比賽的模樣，但最近也有網友翻出她過往在IG分享的洋裝照，又再度被網友朝聖一波。

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