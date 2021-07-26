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戴資穎「洋裝照」曝光！超大反差粉絲嗨炸：奪金再穿一次

▲我國羽球好手、世界球后戴資穎24日出戰東京奧運首場比賽，25分鐘就打敗瑞士選手賈奎特（Sabrina Jaquet）。（圖／Badminton photo提供）
▲我國羽球好手、世界球后戴資穎24日出戰東京奧運首場比賽，25分鐘就打敗瑞士選手賈奎特（Sabrina Jaquet）。（圖／Badminton photo提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 08:37:46

我國羽球好手、世界球后戴資穎24日出戰東京奧運首場比賽，面對瑞士選手賈奎特（Sabrina Jaquet），僅僅花了25分鐘就將對手擊敗，終場以21:7、21:13贏球，其高超的球技，引發不少網友討論。而許多人對於戴資穎的印象，通常都是在球場比賽的模樣，但最近也有網友翻出她過往在IG分享的洋裝照，又再度被網友朝聖一波。

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相信不少人看到戴資穎時，都是她在國際賽事上用盡全力比賽的模樣，強而有力的殺球，在球場上快速的來回調動，此印象深植人心，甚至連代言外送平台的廣告，也是以穿著球衣、將頭髮繫起的模樣，這樣的形象，依舊讓她人氣強強滾。

而近日赴東奧征戰，在24日開局就打出漂亮的一仗，引起國人高度關注，不少人直呼她是「奪金熱門人選」，也有網友翻出她三月自己曾經發過私下穿「小洋裝」的照片，再度朝聖留言，只見當時貼出的照片，戴資穎穿著黑色的小洋裝，上半身還有透膚設計，笑起來更是讓粉絲看得非常入迷。

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▲網友翻出戴資穎三月曾經發過的小洋裝照片，引發討論。（圖/戴資穎IG）
不少網友紛紛再度朝聖該張照片表示「又再度戀愛了！」、「誰挖出來這張的！真的美！小戴加油啊」、「小戴洋裝挺有女人味啊，又戀愛了」、「猛然一看還以為是昆凌！」、「又被圈粉了！現在才看到這張洋裝照」、「等小戴奪金再穿一次！真的很美啊！」（編輯：張嘉哲）

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