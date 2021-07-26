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183公分羅嘉翎綽號曝光　「師母」是本土劇女星

▲跆拳道小將羅嘉翎（左圖）摘銅，「師母」激動不已。（圖／體育署提供、黃雨欣臉書）
▲跆拳道小將羅嘉翎（左圖）摘銅，「師母」激動不已。（圖／體育署提供、黃雨欣臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-26 09:28:07｜2021-07-26 09:31:14

19歲跆拳道女將羅嘉翎在東京奧運摘下銅牌，指導教練劉聰達的太太為本土劇女星黃雨欣，身為「師母」的黃雨欣，昨（25日）發文為羅嘉翎喝采，同曝光對羅嘉翎的暱稱。

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▲跆拳道國手羅嘉翎（藍）拿下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲羅嘉翎（舉旗者）奪下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
黃雨欣興奮表示：「跆拳道選手羅嘉翎為台灣拿下一面銅牌，這就是我兩個寶貝女兒口中的高高姊姊，也是我們一家四口南下定居的原因！」原來她的丈夫就是羅嘉翎的教練，「老公因為這次疫情的限制無法下場指導羅妹，雖然他在場邊的聲音大到我們在台灣就聽得到，感謝體育署和中華奧會的奔波讓老公可以在場邊吶喊！」

▲黃雨欣演過《金色摩天輪》、《真情滿天下》、《世間情》等連續劇。（圖／黃雨欣臉書）
▲黃雨欣出道17年，演過《金色摩天輪》、《真情滿天下》、《世間情》等連續劇。（圖／黃雨欣臉書）
▲羅嘉翎（左）的教練劉聰達（右）是黃雨欣的丈夫。（圖／黃雨欣臉書）
▲羅嘉翎（左）的教練劉聰達（右）是黃雨欣的丈夫。（圖／黃雨欣臉書）
見到羅嘉翎踢出銅牌，黃雨欣感動地說：「羅妹初生之犢不畏虎的精神，師母為妳感到驕傲，感覺經過亞洲資格賽後的妳一夜之間長大了，期待下一屆奧運更成熟的妳能為台灣再拿下一面金牌！」

▲▼羅嘉翎和黃雨欣一家四口關係密切。（圖／黃雨欣臉書）
▲▼羅嘉翎（上圖左）和黃雨欣一家四口關係密切。（圖／黃雨欣臉書）
▲▼羅嘉翎和黃雨欣一家四口關係密切。（圖／黃雨欣臉書）
▲▼羅嘉翎和黃雨欣一家四口關係密切。（圖／黃雨欣臉書）
黃雨欣欣慰地說，夫妻倆可以睡個好覺，老公終於可以回家照顧女兒，笑說自己被朋友虧是「為國捐夫」，最後高喊：「很開心聽到有人說跆拳道變好看了！我跆拳我驕傲！」（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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