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不甩中國網友氣噗噗　NHK獎牌榜直列「台灣」

▲台灣隊出席東京奧運開幕式。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲台灣隊出席東京奧運開幕式。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-26 10:06:48｜2021-07-26 10:07:11

東京奧運在上週五（7月23日）正式開幕，在開幕式進行至選手進場，輪到我國代表隊入場時，日本《NHK》電視台主播未如以往以「中華台北」介紹，而是以「台灣」稱呼，這也引起了中國各界不滿，抗議聲四起。不過不僅是開幕式，《NHK》的官網統計各國奧運獎牌得獎數，也是使用「台灣」。

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《NHK》官網為了東京奧運，特別開設專門網站，來介紹彙整賽事情況，並且設置了獎牌榜來統計各國代表隊在東京奧運獲得的獎牌數量。根據今天（7月26日）早上最新統計，目前我國暫列東京奧運排名21名，目前獲得獎牌數為1銀1銅，共計得２牌。不過可以發現，《NHK》的統計列表上，並未以「中華台北」來顯示，而是使用「台灣」。

▲《NHK》官網的獎牌榜使用「台灣」來顯示。（圖／翻攝自《NHK》官網）
▲《NHK》官網的獎牌榜使用「台灣」來顯示。（圖／翻攝自《NHK》官網）
 

在東京奧運開幕式時，我國代表隊進場順序引發中國網友熱議，《NHK》主播和久田麻由子更以「台灣」來稱呼，不但讓中國網友崩潰，還在微博上大肆批評。中國官媒《環球時報》後來更指控，是《NHK》故意動手腳，直指《NHK》是日本的公共電視台，負責向世界傳輸東奧畫面，不是普通私立電視台，一定要向《NHK》提出嚴正抗議。

不過不僅是《NHK》，日本《富士電視台》在比賽時的記分板上也是顯示「台灣」，也引起不少台灣網友熱議，更直呼「台灣，我的國，感動」、「上字幕，簡短有力，意義非凡！謝謝日本！」。

▲日本《富士電視台》在比賽時的記分板上也是顯示「台灣」。（圖／翻攝自@ga28931469推特）
▲日本《富士電視台》在比賽時的記分板上也是顯示「台灣」。（圖／翻攝自@ga28931469推特）
 

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