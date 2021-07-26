藍營民調：2黨支持度交叉！國民黨升10%、民進黨衰退10%
根據最新政黨支持度民調，國民黨過去一年支持度成長10%，民進黨衰退10%，兩黨政黨支持度已漸漸朝向交叉的態勢演進。國民黨智庫副執行長黃心華表示，在大內宣氾濫的環境下，國民黨從谷底突圍、重新凝聚民眾的信任，正一步一步往更好的方向努力邁進；從數據顯示，國民黨仍是唯一有能力制衡民進黨的在野黨。
記者羅婉庭／台北報導
2021-07-26 10:47:08｜2021-07-26 11:53:36
黃心華昨（25）晚於臉書發文表示，智庫委託全國長期具公信力的民調中心調查結果顯示，今年農曆年後，國民黨和民進黨政黨支持度差距，始終維持在4%到8%之間，與去年最低迷的時期相比，已經大有斬獲而且緩步成長。民眾黨的支持度則在5.6%到10.7%之間，雖有成長，但仍未超越其在2020年大選時的政黨票盤面，且其支持度大約僅有兩大黨的一半左右。回想去年6月國民黨相對最低迷的時刻，那時的政黨支持度，民進黨32.9、民眾黨6.6、時代力量5.9，而國民黨僅只有13.7。
智庫近日民調也顯示，國民黨的政黨支持度，以一年的時間跨度來看，有明顯成長，同時也因為疫情，選民關心新聞與政治，政黨表態率提升約10%，而這10%平均分配到國民黨、民進黨與民眾黨，讓三大黨支持度都有提升。另，依據TVBS最新的民調數據顯示，6月的政黨支持度，民進黨20、國民黨19、民眾黨11、時代力量2；而去年5月的數據，民進黨29.7、國民黨12.2、民眾黨8.5、時代力量3.9，也呈現出國民黨政黨支持度明顯攀升，而民進黨則是明顯滑落，而國民黨政黨支持度與民進黨幾乎平起平坐。
黃心華質疑，民進黨刻意操作民調的結果，更證明國民黨正走在正確的道路上，用奇怪的民調數據打擊國民黨的努力，正是執政陣營的膽怯。這是特定陣營，藉由「變調的民調」來打擊國民黨，分化藍營的老套伎倆。他說，「綠營民調傾巢而出，是誰在害怕？或只是為了幫蔡政府壯膽？」他指出，坊間民調滿天飛，成為介入政治的工具。有些基金會、網路媒體的民調數據，不該被一味奉為圭臬，持平看看就好。