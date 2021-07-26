天津會談展開　陸副外長：美國一些人把中國當假想敵

美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)拜訪中國，於今天(26日)與北京外交高層在天津會談，中國外交部副部長謝鋒在會談開頭時表示，中美關係目前陷入僵局、面臨嚴重困難，根本原因在於美國一些人把中國當成假想敵。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-26 10:47:25
綜合陸媒報導，謝鋒指出，一段時間以來，美方一些人在渲染中美衝突和美國面臨的挑戰時，提到所謂「珍珠港時刻」和「史普尼克時刻」，藉此把中國比喻成二戰時的日本以及冷戰時的蘇聯，想通過樹立中國這個「假想敵」，重新點燃國家目標感，透過「妖魔化」中國，轉移其國內民眾對政治、經濟、社會的不滿，也把美國內部深層的結構性矛盾甩鍋到中國身上。
謝鋒批評，美方所謂維護「基於規則的國際秩序」，就是想把自己和少數西方國家的「家法幫規」包裝成國際規則，用來打壓別國；美國拋棄國際社會廣泛接受的國際法和國際秩序，另起爐灶，無非是想耍賴，想篡改規則限制別人、為自己謀利，是想施行弱肉強食、以大欺小的「叢林法則」。
謝鋒也警告，美國政府全社會動員、全方位遏制中國，似乎只要遏制住中國的發展，美國的內外難題就能迎刃而解，美國將重新偉大，霸權也能延續，對此中方將持續敦促美方，改變當前這種「極其錯誤」的思維和「極其危險」的對華政策。