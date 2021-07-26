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中國出手整治補教業　港股、美股暴跌整體行業蒸發3兆

▲中國內卷問題在高考下尤為明顯，《彭博社》分析，管制補教業除了牽涉到金融整治問題，也是為了解決擔憂內部競爭而少子化的因素。（圖／翻攝自微博）
▲中國內卷問題在高考下尤為明顯，《彭博社》分析，管制補教業除了牽涉到金融整治問題，也是為了解決擔憂內部競爭而少子化的因素。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-26 11:00:47｜2021-07-26 11:06:10

中國政府早前大動作管制科技業、金融平台，近日又提出「雙減」政策，要求學科類培訓機構（補習班）一律不得上市融資，且嚴禁資本化運作。導致上週五（23）在香港、美國掛牌的中概補教股暴跌，納斯達克金龍指數暴跌8.5%，創下2020年3月以來最大跌幅。和高點相比，中國上市的校外培訓機構總市值已縮水7000億人民幣（約3兆27億台幣）。

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中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳於週六（24）晚間正式印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（簡稱《意見》），「雙減」政策正式落地，文件要求，學科類培訓機構不得上市融資或接受外資、禁止資本化運作。同時，各地也不再批准新的學科類校外教育機構，現有的機構將登記為「非營利性」；禁止對6歲以下兒童（學齡前）進行在線輔導和學校課程教學；機構不得教授外國課程或聘請中國境外的外國人任教；校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期。

中國媒體報導，從《意見》內容可見，北京全面嚴加管控補教業，雙減導致中國教育股和行業大震盪，包括在美國上市的：新東方、好未來、高途等教育機構，股價皆大幅下跌，《意見》正式印發前夕（23），嚴然成為「黑色星期五」，好未來股價單日跌幅破70%、高途下跌63.26%、新東方下跌54.22%；其他中國教育概念股下跌30%至70%不等，例如51Talk（中國在線教育集團）下跌43.11%，有些公司和高點相比跌幅超過90%。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國年輕世代的生育意願較低，引發人口結構問題的擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
和股價最高點相比，高途年初股價為149.05美元／股，23日股價跌至3.52美元／股，跌幅達97.64%；新東方年初股價為199.74美元／股，23日僅剩下2.93美元／股；好未來年初至今最高點股價為90.96美元／股，現在股價為6美元／股。整體上，中國上市的校外培訓機構（補習班）總市值縮水高達7000億元人民幣（約3兆27億台幣）。

香港股市教育板塊同樣血流成河，新東方-S週五（23）股價跌幅達到40.61%，新東方在線跌幅達28%，思考樂教育（中小學課外輔導機構）跌幅達28.5%，卓越集團下跌21.48%。加上先前對網路科技業的整治，恆生科指與今年2月的高點相比，市值已蒸發5510億美元（約台幣15.4兆）。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國出手整治補教業後，教育類概念股表現慘淡。（圖／翻攝自微博）
中國行業分析，在「雙減」政策下，補習班正在摸索如何轉型，例如將業務範圍轉至成人教育，或是推出「素質教育」（才藝班）例如美術課、書法課、圍棋課程，以淡化學科類（補習）的項目。但行業分析也坦承，一窩蜂的轉型並不能解決大量補習班的近憂遠慮，仍然需要長時間的調整。

中國出手管控補教業，連帶讓納斯達克金龍指數在23日暴跌8.5%，創下2020年3月以來最大跌幅。《彭博社》報導提到，因為父母「望子成龍、望女成鳳」的期望以及少子化使得資源集中，也願意投入更多金錢培養孩子，讓中國教育行業曾經備受投資者青睞，整體市場至少成長1000億美元（約3兆台幣）。原本行業預計，至2024年將產生4910億人民幣（約2.1兆）的收入，然而北京大刀闊斧的整治補教業，削弱行業前景，這些補教機構的聲明也強調「全面貫徹黨的教育方針」。

▲（圖／翻攝自微博）
▲「雙減」政策的目的是為了減輕義務教育階段的學生負擔、學生校外培訓的負擔。（圖／翻攝自微博）
和科技業整治相比，補教業的管制還多了一分正當性。中國現今普遍存在「內卷」現象，尤其是高考（高中考大學），學生們必須更加努力，才能擠進名校的窄門，這樣的高壓環境，導致「內卷」的另一個極端「躺平」態度興起。2021年「躺平」的爆紅，讓中國共產黨意識到年輕世代所面臨的嚴峻問題，而決策層第一個瞄準的目標就是東亞社會普遍存在、也是學生時期壓力來源的「補習班」。

《彭博社》指出，課後輔導、補習班被東亞認為是取得好成績的必要關鍵之一，但現在「不能輸在起跑點」的激烈競爭也讓年輕世代不願生育孩子，進而影響到中共最關心的人口結構問題。但要處理少子化或是內部競爭過於激烈的窘境，單靠縮減補教業發展恐怕是「治標不治本」，仍需要長期且完整的配套措施優化整體育兒環境。

對於中國補教業前景，《彭博社》認為，雖然24日印發的《意見》內容和整治方向還不算明確，許多分析師都同意，北京不會完全消滅培養下一代國家棟樑的重要行業。摩根大通分析師金姆（DS Kim）認為，應該在情況明朗之前避開投資中國教育業；加拿大投資公司「Purpose Investments」首席投資官泰勒（Greg Taylor）則警告，雖然投資補教業確實有驚人的利潤，但投資者也必須考慮到背後的監管風險。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲減輕學生負擔、鼓勵年輕人生育、解決內卷窘境近日成為中國政府關注的重要議題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
 

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