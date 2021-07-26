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許老三撞臉奧運國手！小S走火入魔　喊話「兒子」快回家

▲女兒許老三（右圖下）撞臉奧運國手洪源禧（左），小S（右圖上）喊話「兒子」快回家。（圖／小S臉書、國訓中心提供）
▲女兒許老三（右圖下）撞臉奧運國手洪源禧（左），小S（右圖上）喊話「兒子」快回家。（圖／小S臉書、國訓中心提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-26 11:12:15｜2021-07-26 11:52:23

東京奧運如火如荼進行中，其中一名19歲的競技體操選手洪源禧近來討論度極高，原因是他爆炸頭造型和單眼皮，激似藝人小S的小女兒許老三，意外成為小S口中的「兒子」，對此，小S不僅將2人的照片製作成對比圖，甚至拍攝影片，隔空喊話「兒子」趕快回家。

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▲體操小將洪源禧。（圖／國訓中心提供）
▲19歲的競技體操選手洪源禧。（圖／國訓中心提供）
小S在臉書上貼出許老三、洪源禧的對比圖，發文寫下：「兒子，媽媽和妹妹在家等你回來！辛苦了。」笑翻許多網友之外，許多藝人也前來捧場，吳淡如笑說：「的確是你的兒子無誤。」嘻小瓜則說：「難怪我昨天一直覺得他很眼熟。」而歌手賴銘偉甚至做了一張自己、洪源禧與許老三的組圖，直呼：「請幫我們兄弟姐妹加油！」

▲小S貼出許老三（左）、洪源禧（右）的對比圖。（圖／小S臉書）
▲小S貼出許老三（左）、洪源禧（右）的對比圖。（圖／小S臉書）
▲賴銘偉做了一張自己（右）、洪源禧（中）與許老三（左）的組圖。（圖／小S臉書）
▲賴銘偉（右）做了一張自己、洪源禧（中）與許老三（左）的組圖。（圖／小S臉書）
看到帥氣的中華健兒撞臉許老三，意外成為奧運的趣味焦點，小S忍不住再次拍攝影片，開啟與洪源禧2人隔空互動模式，「媽真的很替你感到驕傲，希望你在回來的路程一切平安順利」，還自導自演地假裝擦眼淚，更幽默表示已經準備好燉豬腳，喊話兒子快回家，「我會立刻給你一個大擁抱，然後把那個燉得很爛的豬腳，塞進你嘴裡」。小S拍完後似乎認為自己有些荒唐，在文中笑說：「怎麼辦？已經走火入魔，會不會害源禧不敢回來？」

▲小S笑說自己走火入魔。（圖／小S臉書）
▲小S笑說自己走火入魔。（圖／小S臉書）
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