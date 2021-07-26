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知名連鎖飲料店傳工讀生確診　業者急停業並公布班表

▲連鎖茶飲店「約翰紅茶公司」內湖店傳出有工讀生確診，業者也主動在臉書公布相關消息，並提供該名工讀生的班表時間供消費者檢視。（圖／翻攝約翰紅茶公司臉書）
▲連鎖茶飲店「約翰紅茶公司」內湖店傳出有工讀生確診，業者也主動在臉書公布相關消息，並提供該名工讀生的班表時間供消費者檢視。（圖／翻攝約翰紅茶公司臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-07-26 11:46:40｜2021-07-26 11:54:24

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，日前行政院宣布降低警戒至二級，不過北部地區仍有疫情未消滅，因此台北市政府方面仍不敢大意，僅針對部分行業逐步開放，以免疫情再度爆發。而今（26）日北市知名飲料連鎖店「約翰紅茶公司」的內湖門市，傳出有一名工讀生確診。業者也隨即在臉書上公布停業消息，並且貼出工讀生五日內的班表提供給消費者。

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「約翰紅茶公司」在臉書PO文，表示內湖門市有一名工讀生，在24日疑似出現味覺喪失症狀，當天便自主進行快篩檢測，測得陽性反應，隔天進行PCR檢測，同樣得到陽性的檢測結果。在得知工讀生PCR檢測陽性結果後，除了確認全體同仁都按公司規定佩戴口罩之外，自今日起內湖門市立即停止營業。

業者強調，25日就已經針對內湖店內與該工讀生有接觸史的17名同事進行快篩，目前全數皆為陰性反應。也公布該名工讀生的班表供民眾檢視，並且會進一步安排公司全體同仁進行快篩檢測，只要檢測結果有出現任何疑似陽性反應，就會立即停止該門市營運，同時完全配合政府後續的所有疫調程序。「約翰紅茶公司」最後也希望確診的工讀生夥伴能早日康復、盡早歸隊。

▲7月24日全台確診分佈圖，新北市新增9例為最多。（圖/NOWnews製圖）
▲7月24日全台確診分佈圖，新北市新增9例為最多。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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合理，診所運作也要成本
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應該，需負社會責任
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