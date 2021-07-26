沒有台灣！日本推行疫苗護照　首波僅適用5國

隨著各國新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種計畫進行，不少國家也開始研擬開放國門，恢復觀光、商業等活動。繼歐盟推出「疫苗護照」後，日本也在26日展開疫苗護照申請，讓民眾前往海外旅行時使用，在部分國家能夠免除隔離或是PCR檢測。





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根據日本《產經新聞》以及《時事通信社》等媒體報導，日本政府從26日起，開放全國市區町村申請疫苗護照，申請方法根據自治體不同也會有差異，基本上以郵寄、親自至窗口辦理為主。根據外務省網站資訊，日本疫苗護照首波適用國家為義大利、澳洲、土耳其、保加利亞與波蘭。除了上述5個國家以外，還有韓國以及愛沙尼亞，但韓國需要出示必要文件才能夠免除入境隔離，而愛沙尼亞則是對日本旅客全面開放，無論有無接種疫苗，都無需進行隔離或是PCR檢疫。





目前日本政府也正與其他國家進行協商，希望能增加疫苗護照互惠國家。雖然疫苗護照是針對海外旅行使用，不過日本國內已經有部分住宿設施以及餐飲店，也針對完全接種者提供折扣。





▲歐盟已於7月初推行數位疫苗護照，但疫苗護照要在國際間廣泛使用恐怕還有許多課題尚待解決。示意圖。（圖／shutterstock）

《產經新聞》先前報導指出，雖然日本政府希望能陸續納入歐盟在內的國家，擴大疫苗護照使用範圍，恢復國際交流振興經濟。但日本疫苗護照仍僅供出國使用，從國外回國入境仍需進行2週的隔離檢疫，調整不對等的邊境措施成為當務之急，要讓疫苗護照廣泛運用仍是課題。





日本渡航醫學會理事大越裕文指出，雖然接種證明與PCR檢測陰性證明不同，有效證明期限較長，不需要頻繁地進行病毒檢測。而歐盟從7月起開始使用數位疫苗護照，除了接種證明，還刊載了陰性檢測證明，除了出入境，進出商業設施也能廣泛運用，目前東南亞國協等也開始積極討論推動。





但是疫苗護照要在跨國間使用，仍有許多問題尚待解決。航空業相關人士指出，不同國家及地區認可的疫苗種類不同，也有許多國家要求一併提出陰性證明，要求檢查的方式也大不相同，入境審查也因此變得複雜繁瑣。而疫苗護照內容月「多樣化」，也會使得處理入境手續的時間被拉長。即使使用數位疫苗護照，也因為現有的APP過多，導致無法互換或是相互連動，導致產生更多的不便。









