高流接種站功成身退　史哲預告731打勾勾線上畢業演唱會

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史哲以開心、充滿感謝的口吻表示，高流疫苗接種站任務即將圓滿之前，高雄市能夠邀請到國際天團 雲門舞集來到高流疫苗接種站，雲門舞集特別分享其經典舞作《流浪者之歌》，以舞蹈作品將雲門舞集的善意和力量傳遞給現場民眾和防疫人員，沉靜且充滿力量之美的舞作畫面更與接種站現場現場井然有序的安定氛圍相互輝映。
身為雲門舞集忠實粉絲的史哲指出，雲門舞集每年必到高雄來演出，更是高雄市藝術駐市行動近20年來的好夥伴，多年來在高雄雲門舞集更累積許多忠實粉絲，這次市府與雲門舞集一同討論，希望以雲門舞作的力與美陪伴在疫苗接種現場努力每一個人，特別找出適合在高雄流行音樂中心播映的作品。
史哲說，《流浪者之歌》，是雲門舞集創辦人林懷民刻劃內在自我追尋和覺察歷程的代表作，舞台上灑落多達三噸半的金黃稻穀伴舞者共舞，氣勢磅礡震懾人心。對抗疫情是一條漫長的路，謝謝雲門以《流浪者之歌》為台灣打氣，希望社會各界持續以正向力量相互扶持，一同堅定地走過這段崎嶇歷程。
同時，史哲也在臉書中預告，高流7月31日推出「打勾勾•下次見」線上畢業演唱會，邀請深受年輕學子喜愛的大象體操、李友廷、告五人、棉花糖、麋先生等知名樂團及歌手演出，帶領畢業學生High到最高點。更祝福畢業生們在邁向人生新的里程階段時，能夠堅定勇往直前、無所畏懼的信念。
儘管今年的畢業生們沒有花、沒有畢業帽，為讓學生們心中不要留下遺憾，高流特別籌劃「打勾勾•下次見 」線上畢業演唱會，7月31日晚間 7 點於高流各場域演出，包含海音館內的舞台區、海濱景觀窗、電視牆，以及戶外海風廣場的玻璃帷幕及高低塔中庭皆是演出的場地，讓觀眾透過螢幕就可以一覽愛河灣的無敵海景及美麗的港灣風景。全球樂迷們可以透過網路平台參與歌手的演出，在疫情期間仍能共享溫馨的畢業典禮。
「打勾勾•下次見」畢業演唱會會在LINE TODAY、Yahoo TV、高流Facebook、高流YouTube 官方頻道、高雄市長陳其邁官方 Facebook、中華文化總會Facebook 同步直播，千萬不要錯過，一起欣賞後疫情時期首場完整大型線上音樂會！以流浪者之歌為臺灣打氣，731打勾勾下次見高流線上畢業演唱會即將登場!」
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