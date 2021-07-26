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客運司機擠兩天打疫苗　業者：難調度憂交安

▲大眾運輸系統司機接種疫苗，全部擠在(26、27)這兩天打疫苗，造成排班調度上的困難。(圖／資料照片)
▲大眾運輸系統司機接種疫苗，全部擠在(26、27)這兩天打疫苗，造成排班調度上的困難。(圖／資料照片)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-26 12:38:28

全台27日降為二級警戒，民眾搭乘大眾運輸系統將會增加，但交通運輸第一線從業人員還沒打疫苗，交通局決定今(26)、明兩天安排客運司機接種疫苗，台中市議員陳世凱接獲客運業者投訴表示，如果全部擠在這兩天打疫苗，將造成排班調度上的困難。

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陳世凱表示，上週五交通局臨時通知造冊駕駛於7/24、26、27安排至快打站接種疫苗，有業者當下反應，既然疫苗已經爭取到，那是否可以把接種時間拉長，更有業者表示，如果全體駕駛員在指定時間內施打，將會造成在往後幾天排班發車造成困擾，而交通局的回覆卻只有「瞭解」一起努力，讓各業者陷入兩難，如果不安排駕駛員施打，恐造成駕駛員在執勤上有染疫風險，但如果安排駕駛員前往施打，倘若副作用在其工作時發作，恐造成乘客及交通上的危害。

陳世凱說，安排駕駛員接種疫苗對駕駛長及乘客將會更有保障，但是也需要將值勤上相關因素列入考量，據其了解，以台中較大型的客運業者預備駕駛大概為3至5位，中小型業者為1至3位，但如果在尖峰時段發生狀況時，這將是完全不夠的，陳世凱呼籲市府增開時段提供駕駛長施打以避免相關情形發生。

陳世凱也提到，不只是駕駛員需要接種疫苗，交通局忽略掉了第一線的現場人員舉凡站務、技師等等也都是與第一線駕駛員有密切接觸的人員，但在這一批疫苗卻未將其列入名單，恐將造成工作危險的提升，他呼籲市府交通局將現場第一線人員同步列入，保障客運業者從事業務上的安全。

交通局表示，考量疫情逐步解封，大眾運輸搭乘人數也逐步回溫，市府更要保障第一線運輸從業人員的工作安全，雖中央遲至現在都還沒有將市區公車與捷運從業人員列入第七類專案優先施打對象，不過市府仍然積極盤點第二輪唐鳳預約平台施打後的剩餘劑量，提供大眾運輸第一線的從業人員儘速施打。

交通局指出，考量大眾運輸執勤需要，各業者的疫苗施打都會分成兩天，避免排班與施打疫苗無法兼顧；此外，每位施打駕駛員的身體條件與施打疫苗反應不一，所以在施打疫苗後可視本身身體狀況再跟該公司確認排班需求。

交通局表示，每位市民與每位在運輸工作上堅守崗位的同仁都殷殷期盼施打疫苗，市府多次公開爭取也數次發文給中央，但主要是疫苗量不足，希望中央能考量交通運輸從業人員的工作特性，儘速同意交通運輸人員列入第七類專案優先施打，並提供足量疫苗。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
37.98%62.02%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

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