未開放留學生接種疫苗 陳時中解釋：沒道理讓出國者先打
近期國外陸續開放學生就學，有輿論掀起要優先讓國外留學生施打疫苗的聲音。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）回應，在台灣工作、讀書的人都不見得能打得到，沒有特別道理讓出國者先打。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-26 15:47:04｜2021-07-26 16:11:30
針對留學生能否盡快施打第一劑或第二劑疫苗，陳時中表示，留學生如果出國介於尷尬期，可以看他要出國時間，不用等到10至12週這麼長的時間，就能施打第二劑疫苗；但指揮中心並未保證留學生能打到第一劑，如果他是確實去了沒有疫苗可打的地方，那就會讓他接種，不過如果是可以施打的地方，那就在國外打。
陳時中強調，出國留學、工作跟在台讀書、工作，性質是一樣的，個人權益也是一樣的，既然在台灣工作都還沒有說一定打得到，沒有特別道理讓要出國的人先打。
陳時中認為，出國如果確實有工作、就學或其他人生上的必要，而不是要去玩的話，那如果那地方能打就在國外打，因為要打一、二劑不見得在台灣能比較快打到。
陳時中指出，在台灣讀書的人都不能保證是現在就可打到，那出國的人跟大家都是一樣，但如果去的地方無法打或是風險很高的，那站在保護國人的立場上，大家願意犧牲一點，讓他們在這時間點打，當然指揮中心也希望隨著疫苗陸續到貨後，讓每個人都有打的機會。
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